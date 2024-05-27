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Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа, заявил Решетников
Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа, заявил Решетников - 27.05.2024, ПРАЙМ
Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа, заявил Решетников
Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа, которого республике не хватает в условиях нынешнего развития экономики страны, заявил глава... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T16:08+0300
2024-05-27T16:08+0300
2024-05-27T16:41+0300
газ
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россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа, которого республике не хватает в условиях нынешнего развития экономики страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников."Понятно, что точно будет расти (товарооборот двух стран - ред.). Потому что, как минимум, узбекистанская экономика развивается, соответственно, будет потреблять больше газа. Собственно говоря, газа не хватает, поэтому понятно, что мы сюда будем больше экспортировать", - сказал Решетников журналистам, говоря о перспективах роста объема взаимной торговли.Он отметил, что уже "хотя бы поэтому" товарооборот будет расти.
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газ, максим решетников, россия, узбекистан
Газ, Энергетика, Максим Решетников, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа, заявил Решетников
Решетников: РФ будет экспортировать в Узбекистан больше газа, республике его не хватает
ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа, которого республике не хватает в условиях нынешнего развития экономики страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Понятно, что точно будет расти (товарооборот двух стран - ред.). Потому что, как минимум, узбекистанская экономика развивается, соответственно, будет потреблять больше газа. Собственно говоря, газа не хватает, поэтому понятно, что мы сюда будем больше экспортировать", - сказал Решетников журналистам, говоря о перспективах роста объема взаимной торговли.
Он отметил, что уже "хотя бы поэтому" товарооборот будет расти.