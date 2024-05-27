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Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа, заявил Решетников

Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа, заявил Решетников - 27.05.2024, ПРАЙМ

Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа, заявил Решетников

Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа, которого республике не хватает в условиях нынешнего развития экономики страны, заявил глава... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T16:08+0300

2024-05-27T16:08+0300

2024-05-27T16:41+0300

газ

энергетика

максим решетников

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия будет экспортировать в Узбекистан больше газа, которого республике не хватает в условиях нынешнего развития экономики страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников."Понятно, что точно будет расти (товарооборот двух стран - ред.). Потому что, как минимум, узбекистанская экономика развивается, соответственно, будет потреблять больше газа. Собственно говоря, газа не хватает, поэтому понятно, что мы сюда будем больше экспортировать", - сказал Решетников журналистам, говоря о перспективах роста объема взаимной торговли.Он отметил, что уже "хотя бы поэтому" товарооборот будет расти.

узбекистан

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газ, максим решетников, россия, узбекистан