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В Европе выросли биржевые цены на газ - 27.05.2024, ПРАЙМ
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В Европе выросли биржевые цены на газ
В Европе выросли биржевые цены на газ - 27.05.2024, ПРАЙМ
В Европе выросли биржевые цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе по итогам понедельника увеличились на 3%, до 393 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 27.05.2024, ПРАЙМ
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2024-05-27T20:14+0300
энергетика
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам понедельника увеличились на 3%, до 393 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 380 долларов за тысячу кубометров (-0,6%), что стало ценовым минимумом в понедельник. Ценовой максимум составил 398,3 доллара (+4,2%). Последние фьючерсы торговались по 393 доллара (+2,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 382,2 доллара за тысячу кубометров. В прошлый четверг цены на газ в Европе впервые за пять месяцев превысили 400 долларов за тысячу кубометров. По итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов.При этом в 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше, и таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
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европа, газ, цены
Энергетика, ЕВРОПА, Газ, цены
20:13 27.05.2024 (обновлено: 20:14 27.05.2024)
 
В Европе выросли биржевые цены на газ

ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% - до $393 за тысячу кубометров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам понедельника увеличились на 3%, до 393 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 380 долларов за тысячу кубометров (-0,6%), что стало ценовым минимумом в понедельник. Ценовой максимум составил 398,3 доллара (+4,2%). Последние фьючерсы торговались по 393 доллара (+2,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 382,2 доллара за тысячу кубометров.
В прошлый четверг цены на газ в Европе впервые за пять месяцев превысили 400 долларов за тысячу кубометров.
По итогам прошлого года средние котировки составили около 460 долларов за тысячу кубометров. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов.
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При этом в 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше, и таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
 
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