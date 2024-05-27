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Киевский режим попытался атаковать БПЛА гражданские объекты в Геленджике - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Киевский режим попытался атаковать БПЛА гражданские объекты в Геленджике
Киевский режим попытался атаковать БПЛА гражданские объекты в Геленджике - 27.05.2024, ПРАЙМ
Киевский режим попытался атаковать БПЛА гражданские объекты в Геленджике
Украинские военные попытались атаковать БПЛА гражданские объекты в Геленджике. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T09:13+0300
2024-05-27T09:38+0300
происшествия
краснодарский край
всу
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КРАСНОДАР, 27 мая - ПРАЙМ. Украинские военные попытались атаковать БПЛА гражданские объекты в Геленджике. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ранее российское Министерство обороны сообщало, что силы противовоздушной обороны сбили 12 БПЛА, из них четыре над Краснодарским краем.Кондратьев также отметил, что все БПЛА над Краснодарским краем подавлены силами ПВО, в селе Криница обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание, на хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен. "По предварительной информации, пострадавших нет", — написал Кондратьев в Telegram-канале. Глава региона добавил, что на месте падений дронов работают оперативные и специальные службы.
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краснодарский край, всу
Происшествия, Краснодарский край, ВСУ
09:13 27.05.2024 (обновлено: 09:38 27.05.2024)
 
Киевский режим попытался атаковать БПЛА гражданские объекты в Геленджике

Краснодарский губернатор Кондратьев: ВСУ пытались атаковать объекты в Геленджике

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМеждународная Геленджикская регата
Международная Геленджикская регата - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 27 мая - ПРАЙМ. Украинские военные попытались атаковать БПЛА гражданские объекты в Геленджике. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ранее российское Министерство обороны сообщало, что силы противовоздушной обороны сбили 12 БПЛА, из них четыре над Краснодарским краем.
Кондратьев также отметил, что все БПЛА над Краснодарским краем подавлены силами ПВО, в селе Криница обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание, на хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен.
"По предварительной информации, пострадавших нет", — написал Кондратьев в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что на месте падений дронов работают оперативные и специальные службы.
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