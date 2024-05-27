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Официальный курс гривны упал до нового исторического минимума - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Официальный курс гривны упал до нового исторического минимума
Официальный курс гривны упал до нового исторического минимума - 27.05.2024, ПРАЙМ
Официальный курс гривны упал до нового исторического минимума
Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс гривны к доллару до минимума с 1996 года, установив его на вторник в размере 40,3 гривны за доллар, следует из... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T16:46+0300
2024-05-27T16:46+0300
экономика
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс гривны к доллару до минимума с 1996 года, установив его на вторник в размере 40,3 гривны за доллар, следует из данных украинского регулятора. Украинский ЦБ с конца июля прошлого года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар. А в октябре заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса. При этом гривна начала заметно ослабляться в декабре: за доллар стали впервые давать 37 гривен. Сегодня НБУ установил официальный курс на 28 мая 2024 года на уровне 40,3 гривны за доллар, при этом в понедельник курс украинской валюты впервые опустился ниже 40 за доллар. С начала года валюта ослабла на 6%. Текущий уровень является самым низким с сентября 1996 года, когда гривна стала единственным средством платежа на украинской территории. Тогда за доллар давали 1,76 гривны.
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гривна, курс
Экономика, гривна, КУРС
16:46 27.05.2024
 
Официальный курс гривны упал до нового исторического минимума

Официальный курс гривны упал до нового исторического минимума в 40,3 за доллар

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Одна гривна
%Одна гривна - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс гривны к доллару до минимума с 1996 года, установив его на вторник в размере 40,3 гривны за доллар, следует из данных украинского регулятора.
Украинский ЦБ с конца июля прошлого года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар. А в октябре заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса. При этом гривна начала заметно ослабляться в декабре: за доллар стали впервые давать 37 гривен.
Сегодня НБУ установил официальный курс на 28 мая 2024 года на уровне 40,3 гривны за доллар, при этом в понедельник курс украинской валюты впервые опустился ниже 40 за доллар. С начала года валюта ослабла на 6%.
Текущий уровень является самым низким с сентября 1996 года, когда гривна стала единственным средством платежа на украинской территории. Тогда за доллар давали 1,76 гривны.
 
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