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На СМИД стран ЕС обсуждали идеи, грозящие мировой войной, заявил Сийярто - 27.05.2024, ПРАЙМ
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На СМИД стран ЕС обсуждали идеи, грозящие мировой войной, заявил Сийярто
На СМИД стран ЕС обсуждали идеи, грозящие мировой войной, заявил Сийярто - 27.05.2024, ПРАЙМ
На СМИД стран ЕС обсуждали идеи, грозящие мировой войной, заявил Сийярто
В ходе совета глав МИД стран ЕС "вдохновенно" обсуждали идею дать Украине разрешение бить западным оружием по российской территории и позитивно оценивали... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T14:54+0300
2024-05-27T14:54+0300
политика
нато
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поддержка украины
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БУДАПЕШТ, 27 мая - ПРАЙМ. В ходе совета глав МИД стран ЕС "вдохновенно" обсуждали идею дать Украине разрешение бить западным оружием по российской территории и позитивно оценивали перспективу закрытия странами НАТО неба над Украиной. Такие идеи грозят мировой войной. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "С гордостью и вдохновенно говорили о предложении сделать возможным применение Украиной оружия, поставляемого Западными странами, против российских целей", — сказал он после заседания глав МИД стран ЕС, выступление транслировал телеканал М1. По словам Сийярто, ряд участников даже "истерически этого требовал". Министр добавил, что на мероприятии также позитивно говорили об инициативе, которая заключается в том, чтобы страны НАТО сбивали над территорией Украины российские ракеты. "К сожалению, моих коллег глав МИД не останавливала угроза мировой войны", — заключил Сийярто.
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нато, ес, поддержка украины
Политика, НАТО, ЕС, поддержка Украины
14:54 27.05.2024
 
На СМИД стран ЕС обсуждали идеи, грозящие мировой войной, заявил Сийярто

Сийярто: на СМИД стран ЕС "вдохновенно" обсуждал идеи, грозящие мировой войной

CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter SzijjártóМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter Szijjártó
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БУДАПЕШТ, 27 мая - ПРАЙМ. В ходе совета глав МИД стран ЕС "вдохновенно" обсуждали идею дать Украине разрешение бить западным оружием по российской территории и позитивно оценивали перспективу закрытия странами НАТО неба над Украиной. Такие идеи грозят мировой войной. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"С гордостью и вдохновенно говорили о предложении сделать возможным применение Украиной оружия, поставляемого Западными странами, против российских целей", — сказал он после заседания глав МИД стран ЕС, выступление транслировал телеканал М1.
По словам Сийярто, ряд участников даже "истерически этого требовал".
Министр добавил, что на мероприятии также позитивно говорили об инициативе, которая заключается в том, чтобы страны НАТО сбивали над территорией Украины российские ракеты.
"К сожалению, моих коллег глав МИД не останавливала угроза мировой войны", — заключил Сийярто.
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