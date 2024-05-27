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ЦБ уравняет инвесторов на маркетплейсах и квалифицированных по вложениям - 27.05.2024, ПРАЙМ
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ЦБ уравняет инвесторов на маркетплейсах и квалифицированных по вложениям
ЦБ уравняет инвесторов на маркетплейсах и квалифицированных по вложениям - 27.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ уравняет инвесторов на маркетплейсах и квалифицированных по вложениям
ЦБ РФ предлагает уравнять имущественный порог для инвесторов на финансовых маркетплейсах с критерием присвоения инвестору звания "квалифицированного" и... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T16:40+0300
2024-05-27T16:40+0300
банк россии
вложения
маркетплейс
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает уравнять имущественный порог для инвесторов на финансовых маркетплейсах с критерием присвоения инвестору звания "квалифицированного" и установить этот порог в 6 миллионов рублей, с 2025 года - в 12 миллионов и 24 миллиона рублей – с 2026 года, следует из проекта указания регулятора. "Порог для совершения операций со сложными финансовыми инструментами на маркетплейсах без тестирования составит 6 миллионов рублей. С 2025 года его предлагается повысить до 12 млн рублей, а с 2026 года — до 24 млн рублей. Аналогичный порог планируется для получения статуса квалифицированного инвестора по имущественному цензу. Такой подход определен проектом указания регулятора", - говорится в сообщении ЦБ РФ. С апреля этого года стало обязательным тестирование клиентов финансовых маркетплейсов при совершении операций с ценными бумагами. Эта норма призвана оградить неопытных инвесторов от неоправданных потерь. Однако закон освобождает от теста, если сумма сделки превысит величину, установленную регулятором. "В свою очередь, Банк России считает, что эту сумму необходимо синхронизировать с новыми критериями для квалифицированного инвестора и человек должен быть одинаково защищен при приобретении ценных бумаг как у профучастника, так и на маркетплейсе. Предполагается, что если клиент совершает покупку на крупную сумму, то у него есть подушка безопасности и он может принять на себя определенный риск", - поясняет регулятор. "Кроме того, так же, как при покупке бумаг через брокера, можно не проходить тест по наиболее простым финансовым инструментам: акциям и депозитарным распискам, включенным в котировальные списки российской биржи, ОФЗ с фиксированным доходом, инвестиционным паям открытых, интервальных или биржевых паевых инвестиционных фондов и некоторым другим. Обсуждение проекта указания продлится с 27 мая по 9 июня включительно", - сообщает ЦБ РФ.
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вложения, маркетплейс
Банк России, вложения, маркетплейс
16:40 27.05.2024
 
ЦБ уравняет инвесторов на маркетплейсах и квалифицированных по вложениям

ЦБ РФ хочет уравнять инвесторов на маркетплейсах и квалифицированных по сумме вложения

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает уравнять имущественный порог для инвесторов на финансовых маркетплейсах с критерием присвоения инвестору звания "квалифицированного" и установить этот порог в 6 миллионов рублей, с 2025 года - в 12 миллионов и 24 миллиона рублей – с 2026 года, следует из проекта указания регулятора.
"Порог для совершения операций со сложными финансовыми инструментами на маркетплейсах без тестирования составит 6 миллионов рублей. С 2025 года его предлагается повысить до 12 млн рублей, а с 2026 года — до 24 млн рублей. Аналогичный порог планируется для получения статуса квалифицированного инвестора по имущественному цензу. Такой подход определен проектом указания регулятора", - говорится в сообщении ЦБ РФ.
С апреля этого года стало обязательным тестирование клиентов финансовых маркетплейсов при совершении операций с ценными бумагами. Эта норма призвана оградить неопытных инвесторов от неоправданных потерь. Однако закон освобождает от теста, если сумма сделки превысит величину, установленную регулятором.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
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"В свою очередь, Банк России считает, что эту сумму необходимо синхронизировать с новыми критериями для квалифицированного инвестора и человек должен быть одинаково защищен при приобретении ценных бумаг как у профучастника, так и на маркетплейсе. Предполагается, что если клиент совершает покупку на крупную сумму, то у него есть подушка безопасности и он может принять на себя определенный риск", - поясняет регулятор.
"Кроме того, так же, как при покупке бумаг через брокера, можно не проходить тест по наиболее простым финансовым инструментам: акциям и депозитарным распискам, включенным в котировальные списки российской биржи, ОФЗ с фиксированным доходом, инвестиционным паям открытых, интервальных или биржевых паевых инвестиционных фондов и некоторым другим. Обсуждение проекта указания продлится с 27 мая по 9 июня включительно", - сообщает ЦБ РФ.
 
Банк Россиивложениямаркетплейс
 
 
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