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ЦБ уравняет инвесторов на маркетплейсах и квалифицированных по вложениям

ЦБ уравняет инвесторов на маркетплейсах и квалифицированных по вложениям - 27.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ уравняет инвесторов на маркетплейсах и квалифицированных по вложениям

ЦБ РФ предлагает уравнять имущественный порог для инвесторов на финансовых маркетплейсах с критерием присвоения инвестору звания "квалифицированного" и... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T16:40+0300

2024-05-27T16:40+0300

2024-05-27T16:40+0300

банк россии

вложения

маркетплейс

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает уравнять имущественный порог для инвесторов на финансовых маркетплейсах с критерием присвоения инвестору звания "квалифицированного" и установить этот порог в 6 миллионов рублей, с 2025 года - в 12 миллионов и 24 миллиона рублей – с 2026 года, следует из проекта указания регулятора. "Порог для совершения операций со сложными финансовыми инструментами на маркетплейсах без тестирования составит 6 миллионов рублей. С 2025 года его предлагается повысить до 12 млн рублей, а с 2026 года — до 24 млн рублей. Аналогичный порог планируется для получения статуса квалифицированного инвестора по имущественному цензу. Такой подход определен проектом указания регулятора", - говорится в сообщении ЦБ РФ. С апреля этого года стало обязательным тестирование клиентов финансовых маркетплейсов при совершении операций с ценными бумагами. Эта норма призвана оградить неопытных инвесторов от неоправданных потерь. Однако закон освобождает от теста, если сумма сделки превысит величину, установленную регулятором. "В свою очередь, Банк России считает, что эту сумму необходимо синхронизировать с новыми критериями для квалифицированного инвестора и человек должен быть одинаково защищен при приобретении ценных бумаг как у профучастника, так и на маркетплейсе. Предполагается, что если клиент совершает покупку на крупную сумму, то у него есть подушка безопасности и он может принять на себя определенный риск", - поясняет регулятор. "Кроме того, так же, как при покупке бумаг через брокера, можно не проходить тест по наиболее простым финансовым инструментам: акциям и депозитарным распискам, включенным в котировальные списки российской биржи, ОФЗ с фиксированным доходом, инвестиционным паям открытых, интервальных или биржевых паевых инвестиционных фондов и некоторым другим. Обсуждение проекта указания продлится с 27 мая по 9 июня включительно", - сообщает ЦБ РФ.

https://1prime.ru/20240524/kredity-848487653.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вложения, маркетплейс