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Первое IPO фонда недвижимости может собрать 25 миллиардов рублей - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Первое IPO фонда недвижимости может собрать 25 миллиардов рублей
Первое IPO фонда недвижимости может собрать 25 миллиардов рублей - 27.05.2024, ПРАЙМ
Первое IPO фонда недвижимости может собрать 25 миллиардов рублей
В понедельник открылась книга заявок на участие в IPO фонда индустриальной недвижимости "Рентал ПРО". Институциональные и квалифицированные розничные инвесторы... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T17:47+0300
2024-05-27T18:42+0300
недвижимость
ipo
инвестиции
зпиф
рентал про
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. В понедельник открылась книга заявок на участие в IPO фонда индустриальной недвижимости "Рентал ПРО". Институциональные и квалифицированные розничные инвесторы смогут подать заявки до 5 июня включительно, объявила УК "А класс капитал".Планируется, что уже 6 июня паи фонда начнут торговаться на Московской бирже. В рамках сделки "Рентал ПРО" выпустит 26,1 миллион паев стоимостью 986 рублей за штуку. Таким образом, общая сумма размещения может составить порядка 25 миллиардов рублей. IPO такого размера не было на российском рынке с 2021 года.Размещение предусматривает стандартные для IPO механизмы защиты инвесторов: программу стабилизации цены пая первые 30 дней после размещения и запрет продаже новых паев на рынке в течение 90 дней после сделки. Планируется, что ликвидность паев на Мосбирже будет поддерживать маркетмейкер."Рентал ПРО" включает в свой состав логистические комплексы и дата-центры, обеспеченные долгосрочными договорами аренды с крупными арендаторами, включая Ozon и Вкусвилл. Фонд позволит инвесторам получать арендный доход от этих объектов, и зарабатывать за счет ротации объектов недвижимости и увеличения стоимости активов.Российский рынок индустриальной недвижимости переживает структурный дефицит. Свободных площадей на рынке почти нет, ставки аренды находятся на исторических максимума и продолжают расти. Все объекты строятся под конкретных арендаторов, с которыми заключены предварительные договоры аренды.Главное отличие "Рентал ПРО" от других ЗПИФ индустриальной недвижимости -- приобретение в состав фонда еще строящихся объектов. Это позволяет увеличить доход инвесторов. В соответствии с регулированием в такие инструменты могут инвестировать только квалифицированным инвесторы, то есть те, у кого, есть капитала в 6 млн рублей, или имеется опыт работы на фондовом рынке или академическое образование.Рынок IPO, который с осени прошлого года активно развивается, сейчас находится на подъеме. Почти одновременно с "Рентал ПРО" проходят размещения акций технологических компаний "Элемент" (производство микрочипов) и "ИВА" (разработчик систем видеосвязи и корпоративных коммуникаций.Московская биржа - крупнейший российский биржевой холдинг, осуществляющий торги акциями, облигациями, валютой и другими финансовыми инструментами.
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недвижимость, ipo, инвестиции, зпиф, рентал про
Недвижимость, IPO, инвестиции, ЗПИФ, Рентал ПРО
17:47 27.05.2024 (обновлено: 18:42 27.05.2024)
 
Первое IPO фонда недвижимости может собрать 25 миллиардов рублей

Первое IPO фонда недвижимости "Рентал ПРО" может собрать 25 млрд рублей

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. В понедельник открылась книга заявок на участие в IPO фонда индустриальной недвижимости "Рентал ПРО". Институциональные и квалифицированные розничные инвесторы смогут подать заявки до 5 июня включительно, объявила УК "А класс капитал".
Планируется, что уже 6 июня паи фонда начнут торговаться на Московской бирже. В рамках сделки "Рентал ПРО" выпустит 26,1 миллион паев стоимостью 986 рублей за штуку. Таким образом, общая сумма размещения может составить порядка 25 миллиардов рублей. IPO такого размера не было на российском рынке с 2021 года.
Евгений Скаридов
Мы создаем конвейер для инвестиций в индустриальную недвижимость
22 мая, 10:00
Размещение предусматривает стандартные для IPO механизмы защиты инвесторов: программу стабилизации цены пая первые 30 дней после размещения и запрет продаже новых паев на рынке в течение 90 дней после сделки. Планируется, что ликвидность паев на Мосбирже будет поддерживать маркетмейкер.
"Рентал ПРО" включает в свой состав логистические комплексы и дата-центры, обеспеченные долгосрочными договорами аренды с крупными арендаторами, включая Ozon и Вкусвилл. Фонд позволит инвесторам получать арендный доход от этих объектов, и зарабатывать за счет ротации объектов недвижимости и увеличения стоимости активов.
Российский рынок индустриальной недвижимости переживает структурный дефицит. Свободных площадей на рынке почти нет, ставки аренды находятся на исторических максимума и продолжают расти. Все объекты строятся под конкретных арендаторов, с которыми заключены предварительные договоры аренды.
Главное отличие "Рентал ПРО" от других ЗПИФ индустриальной недвижимости -- приобретение в состав фонда еще строящихся объектов. Это позволяет увеличить доход инвесторов. В соответствии с регулированием в такие инструменты могут инвестировать только квалифицированным инвесторы, то есть те, у кого, есть капитала в 6 млн рублей, или имеется опыт работы на фондовом рынке или академическое образование.
Рынок IPO, который с осени прошлого года активно развивается, сейчас находится на подъеме. Почти одновременно с "Рентал ПРО" проходят размещения акций технологических компаний "Элемент" (производство микрочипов) и "ИВА" (разработчик систем видеосвязи и корпоративных коммуникаций.
Московская биржа - крупнейший российский биржевой холдинг, осуществляющий торги акциями, облигациями, валютой и другими финансовыми инструментами.
 
НедвижимостьIPOинвестицииЗПИФРентал ПРО
 
 
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