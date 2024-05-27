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Первое IPO фонда недвижимости может собрать 25 миллиардов рублей

Первое IPO фонда недвижимости может собрать 25 миллиардов рублей - 27.05.2024, ПРАЙМ

Первое IPO фонда недвижимости может собрать 25 миллиардов рублей

В понедельник открылась книга заявок на участие в IPO фонда индустриальной недвижимости "Рентал ПРО". Институциональные и квалифицированные розничные инвесторы... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T17:47+0300

2024-05-27T17:47+0300

2024-05-27T18:42+0300

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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. В понедельник открылась книга заявок на участие в IPO фонда индустриальной недвижимости "Рентал ПРО". Институциональные и квалифицированные розничные инвесторы смогут подать заявки до 5 июня включительно, объявила УК "А класс капитал".Планируется, что уже 6 июня паи фонда начнут торговаться на Московской бирже. В рамках сделки "Рентал ПРО" выпустит 26,1 миллион паев стоимостью 986 рублей за штуку. Таким образом, общая сумма размещения может составить порядка 25 миллиардов рублей. IPO такого размера не было на российском рынке с 2021 года.Размещение предусматривает стандартные для IPO механизмы защиты инвесторов: программу стабилизации цены пая первые 30 дней после размещения и запрет продаже новых паев на рынке в течение 90 дней после сделки. Планируется, что ликвидность паев на Мосбирже будет поддерживать маркетмейкер."Рентал ПРО" включает в свой состав логистические комплексы и дата-центры, обеспеченные долгосрочными договорами аренды с крупными арендаторами, включая Ozon и Вкусвилл. Фонд позволит инвесторам получать арендный доход от этих объектов, и зарабатывать за счет ротации объектов недвижимости и увеличения стоимости активов.Российский рынок индустриальной недвижимости переживает структурный дефицит. Свободных площадей на рынке почти нет, ставки аренды находятся на исторических максимума и продолжают расти. Все объекты строятся под конкретных арендаторов, с которыми заключены предварительные договоры аренды.Главное отличие "Рентал ПРО" от других ЗПИФ индустриальной недвижимости -- приобретение в состав фонда еще строящихся объектов. Это позволяет увеличить доход инвесторов. В соответствии с регулированием в такие инструменты могут инвестировать только квалифицированным инвесторы, то есть те, у кого, есть капитала в 6 млн рублей, или имеется опыт работы на фондовом рынке или академическое образование.Рынок IPO, который с осени прошлого года активно развивается, сейчас находится на подъеме. Почти одновременно с "Рентал ПРО" проходят размещения акций технологических компаний "Элемент" (производство микрочипов) и "ИВА" (разработчик систем видеосвязи и корпоративных коммуникаций.Московская биржа - крупнейший российский биржевой холдинг, осуществляющий торги акциями, облигациями, валютой и другими финансовыми инструментами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, ipo, инвестиции, зпиф, рентал про