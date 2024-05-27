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Танкеры "Газпрома" начали обходить Красное море из-за хуситов, пишут СМИ

Танкеры "Газпрома" начали обходить Красное море из-за хуситов, пишут СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ

Танкеры "Газпрома" начали обходить Красное море из-за хуситов, пишут СМИ

"Газпром" вынужден отправлять танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) в обход Суэцкого канала и Красного моря из-за угрозы атак со стороны хуситов, пишут... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T09:52+0300

2024-05-27T09:52+0300

2024-05-27T09:52+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Газпром" вынужден отправлять танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) в обход Суэцкого канала и Красного моря из-за угрозы атак со стороны хуситов, пишут "Ведомости".Согласно данным компании Kpler, маршрут танкеров проходит вдоль побережья Африки и мимо мыса Доброй Надежды. Нападения со стороны движения "Ансар Аллах" были сначала направлены на проходящие суда, связанные с Израилем, но затем им подверглись и нейтральные суда, включая те, которые связаны с Россией.Изменение маршрута через Африку увеличивает затраты на логистику для компании "Газпром", так как он в 1,5 раза длиннее. Аналитики предупреждают, что авария газовоза в условиях дефицита судов этого типа может привести к большим финансовым потерям для компании.По расчетам экспертов, переплата за изменение маршрута составляет от 7 до 11 долларов за тысячу кубометров газа. Учитывая это, компании "Газпром" пришлось выплатить дополнительные 21 доллар за тысячу кубометров газа при обходе Африки.

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