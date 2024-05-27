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Танкеры "Газпрома" начали обходить Красное море из-за хуситов, пишут СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Танкеры "Газпрома" начали обходить Красное море из-за хуситов, пишут СМИ
Танкеры "Газпрома" начали обходить Красное море из-за хуситов, пишут СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ
Танкеры "Газпрома" начали обходить Красное море из-за хуситов, пишут СМИ
"Газпром" вынужден отправлять танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) в обход Суэцкого канала и Красного моря из-за угрозы атак со стороны хуситов, пишут... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T09:52+0300
2024-05-27T09:52+0300
энергетика
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Газпром" вынужден отправлять танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) в обход Суэцкого канала и Красного моря из-за угрозы атак со стороны хуситов, пишут "Ведомости".Согласно данным компании Kpler, маршрут танкеров проходит вдоль побережья Африки и мимо мыса Доброй Надежды. Нападения со стороны движения "Ансар Аллах" были сначала направлены на проходящие суда, связанные с Израилем, но затем им подверглись и нейтральные суда, включая те, которые связаны с Россией.Изменение маршрута через Африку увеличивает затраты на логистику для компании "Газпром", так как он в 1,5 раза длиннее. Аналитики предупреждают, что авария газовоза в условиях дефицита судов этого типа может привести к большим финансовым потерям для компании.По расчетам экспертов, переплата за изменение маршрута составляет от 7 до 11 долларов за тысячу кубометров газа. Учитывая это, компании "Газпром" пришлось выплатить дополнительные 21 доллар за тысячу кубометров газа при обходе Африки.
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газпром, новости, хуситы
Энергетика, Газпром, Новости, ХУСИТЫ
09:52 27.05.2024
 
Танкеры "Газпрома" начали обходить Красное море из-за хуситов, пишут СМИ

"Ведомости": СПГ-танкеры "Газпрома" начали обходить Красное море из-за хуситов

CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLEТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLE
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Газпром" вынужден отправлять танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) в обход Суэцкого канала и Красного моря из-за угрозы атак со стороны хуситов, пишут "Ведомости".
Согласно данным компании Kpler, маршрут танкеров проходит вдоль побережья Африки и мимо мыса Доброй Надежды. Нападения со стороны движения "Ансар Аллах" были сначала направлены на проходящие суда, связанные с Израилем, но затем им подверглись и нейтральные суда, включая те, которые связаны с Россией.
Изменение маршрута через Африку увеличивает затраты на логистику для компании "Газпром", так как он в 1,5 раза длиннее. Аналитики предупреждают, что авария газовоза в условиях дефицита судов этого типа может привести к большим финансовым потерям для компании.
По расчетам экспертов, переплата за изменение маршрута составляет от 7 до 11 долларов за тысячу кубометров газа. Учитывая это, компании "Газпром" пришлось выплатить дополнительные 21 доллар за тысячу кубометров газа при обходе Африки.
Средиземное море - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
Хуситы обстреляли израильское судно в Средиземном море
24 мая, 16:40
 
ЭнергетикаГазпромНовостиХУСИТЫ
 
 
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