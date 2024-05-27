https://1prime.ru/20240527/kitay-848535751.html
Китай призвал США задуматься об ответственности за украинский кризис
Китай призвал США задуматься об ответственности за украинский кризис - 27.05.2024, ПРАЙМ
Китай призвал США задуматься об ответственности за украинский кризис
Пекин призывает Вашингтон задуматься о своей ответственности за возникновение и эскалацию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Китая Мао... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T11:09+0300
2024-05-27T11:09+0300
2024-05-27T11:09+0300
политика
китай
сша
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82856/77/828567784_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_6fe6b29c2204895d0e573504db603ad6.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Пекин призывает Вашингтон задуматься о своей ответственности за возникновение и эскалацию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин."Китай призывает США глубоко задуматься и правильно оценить свою ответственность за возникновение и эскалацию украинского кризиса, прекратить клеветать и оказывать давление, а также перестать без разбора вводить незаконные односторонние санкции", — сказала дипломат.Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Китай выступает за созыв международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса с равным участием всех сторон, в особенности России и Китая.Мао Нин добавила, что Пекин всегда придерживался объективной и справедливой позиции в вопросе украинского кризиса и поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта.Ранее президент Украины Зеленский призвал председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Байдена поддержать мирную конференцию по Украине в Швейцарии.
https://1prime.ru/20240525/zelenskiy-848512412.html
китай
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82856/77/828567784_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_481cf50b0ccd0420c2092791cd84ecc1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, россия, украина
Политика, КИТАЙ, США, РОССИЯ, УКРАИНА
Китай призвал США задуматься об ответственности за украинский кризис
МИД КНР: США необходимо задуматься об их ответственности за украинский кризис
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Пекин призывает Вашингтон задуматься о своей ответственности за возникновение и эскалацию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
"Китай призывает США глубоко задуматься и правильно оценить свою ответственность за возникновение и эскалацию украинского кризиса, прекратить клеветать и оказывать давление, а также перестать без разбора вводить незаконные односторонние санкции", — сказала дипломат.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Китай выступает за созыв международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса с равным участием всех сторон, в особенности России и Китая.
Мао Нин добавила, что Пекин всегда придерживался объективной и справедливой позиции в вопросе украинского кризиса и поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта.
Ранее президент Украины Зеленский призвал председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Байдена поддержать мирную конференцию по Украине в Швейцарии.
Попытаются убрать. В Китае рассказали о просчете Зеленского