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Китай призвал США задуматься об ответственности за украинский кризис

Китай призвал США задуматься об ответственности за украинский кризис - 27.05.2024, ПРАЙМ

Китай призвал США задуматься об ответственности за украинский кризис

Пекин призывает Вашингтон задуматься о своей ответственности за возникновение и эскалацию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Китая Мао... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T11:09+0300

2024-05-27T11:09+0300

2024-05-27T11:09+0300

политика

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Пекин призывает Вашингтон задуматься о своей ответственности за возникновение и эскалацию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин."Китай призывает США глубоко задуматься и правильно оценить свою ответственность за возникновение и эскалацию украинского кризиса, прекратить клеветать и оказывать давление, а также перестать без разбора вводить незаконные односторонние санкции", — сказала дипломат.Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Китай выступает за созыв международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса с равным участием всех сторон, в особенности России и Китая.Мао Нин добавила, что Пекин всегда придерживался объективной и справедливой позиции в вопросе украинского кризиса и поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта.Ранее президент Украины Зеленский призвал председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Байдена поддержать мирную конференцию по Украине в Швейцарии.

https://1prime.ru/20240525/zelenskiy-848512412.html

китай

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китай, сша, россия, украина