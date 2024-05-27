Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай призвал США задуматься об ответственности за украинский кризис - 27.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240527/kitay-848535751.html
Китай призвал США задуматься об ответственности за украинский кризис
Китай призвал США задуматься об ответственности за украинский кризис - 27.05.2024, ПРАЙМ
Китай призвал США задуматься об ответственности за украинский кризис
Пекин призывает Вашингтон задуматься о своей ответственности за возникновение и эскалацию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Китая Мао... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T11:09+0300
2024-05-27T11:09+0300
политика
китай
сша
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82856/77/828567784_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_6fe6b29c2204895d0e573504db603ad6.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Пекин призывает Вашингтон задуматься о своей ответственности за возникновение и эскалацию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин."Китай призывает США глубоко задуматься и правильно оценить свою ответственность за возникновение и эскалацию украинского кризиса, прекратить клеветать и оказывать давление, а также перестать без разбора вводить незаконные односторонние санкции", — сказала дипломат.Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Китай выступает за созыв международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса с равным участием всех сторон, в особенности России и Китая.Мао Нин добавила, что Пекин всегда придерживался объективной и справедливой позиции в вопросе украинского кризиса и поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта.Ранее президент Украины Зеленский призвал председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Байдена поддержать мирную конференцию по Украине в Швейцарии.
https://1prime.ru/20240525/zelenskiy-848512412.html
китай
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82856/77/828567784_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_481cf50b0ccd0420c2092791cd84ecc1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, сша, россия, украина
Политика, КИТАЙ, США, РОССИЯ, УКРАИНА
11:09 27.05.2024
 
Китай призвал США задуматься об ответственности за украинский кризис

МИД КНР: США необходимо задуматься об их ответственности за украинский кризис

© РИА Новости . Александр Штоль | Перейти в медиабанкПрохожие на пешеходной улице в Шанхае
Прохожие на пешеходной улице в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Александр Штоль
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Пекин призывает Вашингтон задуматься о своей ответственности за возникновение и эскалацию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
"Китай призывает США глубоко задуматься и правильно оценить свою ответственность за возникновение и эскалацию украинского кризиса, прекратить клеветать и оказывать давление, а также перестать без разбора вводить незаконные односторонние санкции", — сказала дипломат.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Китай выступает за созыв международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса с равным участием всех сторон, в особенности России и Китая.
Мао Нин добавила, что Пекин всегда придерживался объективной и справедливой позиции в вопросе украинского кризиса и поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта.
Ранее президент Украины Зеленский призвал председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Байдена поддержать мирную конференцию по Украине в Швейцарии.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
Попытаются убрать. В Китае рассказали о просчете Зеленского
25 мая, 19:45
 
ПолитикаКИТАЙСШАРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала