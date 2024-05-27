https://1prime.ru/20240527/konsensus-848543047.html

В ЕС пока нет консенсуса по вопросу новых санкций против РФ, сообщили СМИ

В ЕС пока нет консенсуса по вопросу новых санкций против РФ, сообщили СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ

В ЕС пока нет консенсуса по вопросу новых санкций против РФ, сообщили СМИ

В Евросоюзе пока не достигнут консенсус в вопросе нового санкционного пакета против России в связи с ситуацией на Украине, при этом обсуждаются меры,... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T13:09+0300

2024-05-27T13:09+0300

2024-05-27T13:09+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В Евросоюзе пока не достигнут консенсус в вопросе нового санкционного пакета против России в связи с ситуацией на Украине, при этом обсуждаются меры, направленные против экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщило в понедельник немецкое информационное агентство DPA. В Брюсселе 27 мая проводится заседание глав МИД стран Евросоюза. "В ЕС до сих пор нет согласия по предложениям для нового пакета санкций", — отметило агентство и сообщило, что объединение впервые планирует ввести серьезные санкции против экспорта российского СПГ. Со ссылкой на дипломатов отмечается, что Еврокомиссия намерена, среди прочего, запретить использовать такие порты, как Зебрюгге в Бельгии, для отправки российского СПГ в третьи страны. Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что Евросоюз работает над 14-м пакетом антироссийских санкций , в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240527/sanktsii-848539776.html

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санкции против рф, ес, спг