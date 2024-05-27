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В ЕС пока нет консенсуса по вопросу новых санкций против РФ, сообщили СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240527/konsensus-848543047.html
В ЕС пока нет консенсуса по вопросу новых санкций против РФ, сообщили СМИ
В ЕС пока нет консенсуса по вопросу новых санкций против РФ, сообщили СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ
В ЕС пока нет консенсуса по вопросу новых санкций против РФ, сообщили СМИ
В Евросоюзе пока не достигнут консенсус в вопросе нового санкционного пакета против России в связи с ситуацией на Украине, при этом обсуждаются меры,... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T13:09+0300
2024-05-27T13:09+0300
экономика
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В Евросоюзе пока не достигнут консенсус в вопросе нового санкционного пакета против России в связи с ситуацией на Украине, при этом обсуждаются меры, направленные против экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщило в понедельник немецкое информационное агентство DPA. В Брюсселе 27 мая проводится заседание глав МИД стран Евросоюза. "В ЕС до сих пор нет согласия по предложениям для нового пакета санкций", — отметило агентство и сообщило, что объединение впервые планирует ввести серьезные санкции против экспорта российского СПГ. Со ссылкой на дипломатов отмечается, что Еврокомиссия намерена, среди прочего, запретить использовать такие порты, как Зебрюгге в Бельгии, для отправки российского СПГ в третьи страны. Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что Евросоюз работает над 14-м пакетом антироссийских санкций , в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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санкции против рф, ес, спг
Экономика, санкции против РФ, ЕС, СПГ
13:09 27.05.2024
 
В ЕС пока нет консенсуса по вопросу новых санкций против РФ, сообщили СМИ

DPA: в ЕС пока нет консенсуса по новому пакету санкций против РФ из-за Украины

© Unsplash/Markus SpiskeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© Unsplash/Markus Spiske
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В Евросоюзе пока не достигнут консенсус в вопросе нового санкционного пакета против России в связи с ситуацией на Украине, при этом обсуждаются меры, направленные против экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщило в понедельник немецкое информационное агентство DPA.
В Брюсселе 27 мая проводится заседание глав МИД стран Евросоюза.
"В ЕС до сих пор нет согласия по предложениям для нового пакета санкций", — отметило агентство и сообщило, что объединение впервые планирует ввести серьезные санкции против экспорта российского СПГ.
Со ссылкой на дипломатов отмечается, что Еврокомиссия намерена, среди прочего, запретить использовать такие порты, как Зебрюгге в Бельгии, для отправки российского СПГ в третьи страны.
Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что Евросоюз работает над 14-м пакетом антироссийских санкций , в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
Страны ЕС утвердили новый режим антироссийских санкций, сообщили СМИ
12:06
 
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