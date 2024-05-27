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Косово остался один шаг до членства в НАТО, заявил "министр обороны"
Косово остался один шаг до членства в НАТО, заявил "министр обороны" - 27.05.2024, ПРАЙМ
Косово остался один шаг до членства в НАТО, заявил "министр обороны"
Самопровозглашенной республике Косово остался один шаг до полноправного членства в НАТО, заявил косовоалбанский "министр обороны" Эйюп Мачедончи. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T16:10+0300
2024-05-27T16:10+0300
2024-05-27T16:12+0300
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БЕЛГРАД, 27 мая - ПРАЙМ. Самопровозглашенной республике Косово остался один шаг до полноправного членства в НАТО, заявил косовоалбанский "министр обороны" Эйюп Мачедончи."Теперь Косово имеет право предлагать и комментировать любой процесс или документ, с которым работает ПА НАТО. Данное решение ставит Косово всего в одном шаге от полноправного членства в НАТО, что влияет и на стабилизацию на Балканах", — заявил он в социальных сетях.Решение о повышении статуса Косово было принято на голосовании в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО, против голосовала только Венгрия.Президент Косово в свою очередь отметил, что членство в НАТО является судьбой Косово и способствует стабилизации на Балканах. Однако Сербия, противник независимости Косово, призывает страны-члены ПА НАТО не принимать Косово в качестве ассоциированного члена.Косово не имеет своей армии, но с помощью НАТО модернизирует и обучает Силы безопасности Косово, с целью создания полноценных вооруженных сил. Это вызывает протесты со стороны сербских властей.
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косово, нато
Косово остался один шаг до членства в НАТО, заявил "министр обороны"
Мачедончи: Косово остался шаг до полноправного членства в НАТО
БЕЛГРАД, 27 мая - ПРАЙМ. Самопровозглашенной республике Косово остался один шаг до полноправного членства в НАТО, заявил косовоалбанский "министр обороны" Эйюп Мачедончи.
"Теперь Косово имеет право предлагать и комментировать любой процесс или документ, с которым работает ПА НАТО. Данное решение ставит Косово всего в одном шаге от полноправного членства в НАТО, что влияет и на стабилизацию на Балканах", — заявил он в социальных сетях.
Решение о повышении статуса Косово было принято на голосовании в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО, против голосовала только Венгрия.
Президент Косово в свою очередь отметил, что членство в НАТО является судьбой Косово и способствует стабилизации на Балканах. Однако Сербия, противник независимости Косово, призывает страны-члены ПА НАТО не принимать Косово в качестве ассоциированного члена.
Косово не имеет своей армии, но с помощью НАТО модернизирует и обучает Силы безопасности Косово, с целью создания полноценных вооруженных сил. Это вызывает протесты со стороны сербских властей.
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