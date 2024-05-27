Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Костин ожидает рекордной чистой прибыли ВТБ в этом году - 27.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240527/kostin-848529898.html
Костин ожидает рекордной чистой прибыли ВТБ в этом году
Костин ожидает рекордной чистой прибыли ВТБ в этом году - 27.05.2024, ПРАЙМ
Костин ожидает рекордной чистой прибыли ВТБ в этом году
Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что чистая прибыль группы по МСФО за 2024 год приблизится к рекордным 500 миллиардам рублей, не исключена также и возможность... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T08:03+0300
2024-05-27T08:03+0300
экономика
банки
втб
чистая прибыль
андрей костин
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/07/840590713_62:0:3703:2048_1920x0_80_0_0_3e3f30c3d11a2d61538ef0db60e71dfa.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что чистая прибыль группы по МСФО за 2024 год приблизится к рекордным 500 миллиардам рублей, не исключена также и возможность выплаты дивидендов по итогам этого года. "За 2023 год банк заработал рекордную прибыль - больше 432 миллиардов рублей. Этот год будет еще более успешным: мы прогнозируем прибыль ближе к 500 миллиардам рублей", - сказал он в интервью изданию "Фонтанка". При этом он не исключил, что ВТБ может выплатить дивиденды за этот год. "Посмотрим… Мы заинтересованы в выплате дивидендов, но будет ли это и в каком объеме по итогам 2024 года?.. Я не исключал бы. Но мы должны в том числе получить согласование от Центрального банка, который жестко следит за пополнением нашего капитала. Поэтому давайте посмотрим, еще и половины года не прошло", - ответил Костин на соответствующий вопрос. В конце апреля первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов сообщал, что ВТБ пересмотрит прогноз по чистой прибыли по МСФО на 2024 год в 435 миллиардов рублей - в планах заработать больше. В начале года Костин говорил, что первая возможность выплаты дивидендов ВТБ предусмотрена в 2026 году за 2025 год. При этом, по его словам, стратегическая финансовая модель ВТБ предусматривает тогда выплату дивидендами менее 50% от чистой прибыли, на уровне 80 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20240517/moshenniki-848263068.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/07/840590713_657:0:3388:2048_1920x0_80_0_0_6c9be3895e83fbab0cb9d3d6a25afd0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, втб, чистая прибыль, андрей костин
Экономика, Банки, ВТБ, чистая прибыль, Андрей Костин
08:03 27.05.2024
 
Костин ожидает рекордной чистой прибыли ВТБ в этом году

Костин: чистая прибыль ВТБ за 2024 год приблизится к 500 миллиардам рублей

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что чистая прибыль группы по МСФО за 2024 год приблизится к рекордным 500 миллиардам рублей, не исключена также и возможность выплаты дивидендов по итогам этого года.
"За 2023 год банк заработал рекордную прибыль - больше 432 миллиардов рублей. Этот год будет еще более успешным: мы прогнозируем прибыль ближе к 500 миллиардам рублей", - сказал он в интервью изданию "Фонтанка".
При этом он не исключил, что ВТБ может выплатить дивиденды за этот год.
"Посмотрим… Мы заинтересованы в выплате дивидендов, но будет ли это и в каком объеме по итогам 2024 года?.. Я не исключал бы. Но мы должны в том числе получить согласование от Центрального банка, который жестко следит за пополнением нашего капитала. Поэтому давайте посмотрим, еще и половины года не прошло", - ответил Костин на соответствующий вопрос.
В конце апреля первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов сообщал, что ВТБ пересмотрит прогноз по чистой прибыли по МСФО на 2024 год в 435 миллиардов рублей - в планах заработать больше.
В начале года Костин говорил, что первая возможность выплаты дивидендов ВТБ предусмотрена в 2026 году за 2025 год. При этом, по его словам, стратегическая финансовая модель ВТБ предусматривает тогда выплату дивидендами менее 50% от чистой прибыли, на уровне 80 миллиардов рублей.
Логотип ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
ВТБ раскрыл новую уловку мошенников
17 мая, 09:39
 
ЭкономикаБанкиВТБчистая прибыльАндрей Костин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала