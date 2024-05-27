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Костин ожидает рекордной чистой прибыли ВТБ в этом году

Костин ожидает рекордной чистой прибыли ВТБ в этом году - 27.05.2024, ПРАЙМ

Костин ожидает рекордной чистой прибыли ВТБ в этом году

Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что чистая прибыль группы по МСФО за 2024 год приблизится к рекордным 500 миллиардам рублей, не исключена также и возможность... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T08:03+0300

2024-05-27T08:03+0300

2024-05-27T08:03+0300

экономика

банки

втб

чистая прибыль

андрей костин

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что чистая прибыль группы по МСФО за 2024 год приблизится к рекордным 500 миллиардам рублей, не исключена также и возможность выплаты дивидендов по итогам этого года. "За 2023 год банк заработал рекордную прибыль - больше 432 миллиардов рублей. Этот год будет еще более успешным: мы прогнозируем прибыль ближе к 500 миллиардам рублей", - сказал он в интервью изданию "Фонтанка". При этом он не исключил, что ВТБ может выплатить дивиденды за этот год. "Посмотрим… Мы заинтересованы в выплате дивидендов, но будет ли это и в каком объеме по итогам 2024 года?.. Я не исключал бы. Но мы должны в том числе получить согласование от Центрального банка, который жестко следит за пополнением нашего капитала. Поэтому давайте посмотрим, еще и половины года не прошло", - ответил Костин на соответствующий вопрос. В конце апреля первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов сообщал, что ВТБ пересмотрит прогноз по чистой прибыли по МСФО на 2024 год в 435 миллиардов рублей - в планах заработать больше. В начале года Костин говорил, что первая возможность выплаты дивидендов ВТБ предусмотрена в 2026 году за 2025 год. При этом, по его словам, стратегическая финансовая модель ВТБ предусматривает тогда выплату дивидендами менее 50% от чистой прибыли, на уровне 80 миллиардов рублей.

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банки, втб, чистая прибыль, андрей костин