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Врио главы Хабаровского края раскритиковал работу региональных властей

Врио главы Хабаровского края раскритиковал работу региональных властей - 27.05.2024, ПРАЙМ

Врио главы Хабаровского края раскритиковал работу региональных властей

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин подверг критике работу региональных властей после прогулки по Хабаровску. | 27.05.2024, ПРАЙМ

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хабаровск

ремонт жилых домов

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ХАБАРОВСК, 27 мая - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин подверг критике работу региональных властей после прогулки по Хабаровску. Вместе с мэром города Сергеем Кравчуком он прошелся по Амурскому бульвару в центре, а затем опубликовал в своем Telegram-канале видео. "Это же вот, по большому счету, не сильно великие деньги. И это точно надо делать... Вот вы, товарищ мэр, ноги не поломайте здесь по этим тротуарам. Здесь не ходите, наверное? И чиновники городские, наверное, не ходят? Здесь, наверное, не ходить, а только прыгать можно", — прокомментировал Демешин состояние пешеходной части бульвара. По словам Кравчука, на реконструкцию бульвара протяженностью 6,5 километров нужно потратить, по предварительным данным, 1,2-1,3 миллиарда рублей. На это Демешин порекомендовал Кравчуку начать с более дешевых работ, но которые будут более заметны, например, заделать дыры в асфальте, высадить цветы, обустроить спортивные и детские площадки. Демешин отметил, что в настоящее время Уссурийский и Амурский бульвары города выглядят ужасающе. По его словам, бордюры и асфальтовые дорожки разбиты, кругом ямы и лужи, а из цветов растут одни одуванчики. Глава региона задал вопрос: что думают о городской и региональной власти жители города, гуляющие по таким бульварам."Правильно, ничего хорошего не думают. Нужно менять этот подход! Бульвары должны стать центром притяжения хабаровчан", — заключил Демешин. Президент РФВладимир Путин 15 мая назначил Демешина, в последние годы являвшегося заместителем генпрокурора РФ по ДФО, врио губернатора Хабаровского края. Его предшественник Михаил Дегтярев стал министром спорта РФ. Досрочные выборы губернатора пройдут в регионе в единый день голосования 8 сентября.

https://1prime.ru/20240523/peterburg-848452204.html

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хабаровский край, хабаровск, ремонт жилых домов