Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Врио главы Хабаровского края раскритиковал работу региональных властей - 27.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240527/kritika-848533453.html
Врио главы Хабаровского края раскритиковал работу региональных властей
Врио главы Хабаровского края раскритиковал работу региональных властей - 27.05.2024, ПРАЙМ
Врио главы Хабаровского края раскритиковал работу региональных властей
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин подверг критике работу региональных властей после прогулки по Хабаровску. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T10:03+0300
2024-05-27T10:03+0300
экономика
хабаровский край
хабаровск
ремонт жилых домов
https://cdnn.1prime.ru/img/79332/98/793329807_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_eed4e5fb4501a5b586e8f6a300790dbb.jpg
ХАБАРОВСК, 27 мая - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин подверг критике работу региональных властей после прогулки по Хабаровску. Вместе с мэром города Сергеем Кравчуком он прошелся по Амурскому бульвару в центре, а затем опубликовал в своем Telegram-канале видео. "Это же вот, по большому счету, не сильно великие деньги. И это точно надо делать... Вот вы, товарищ мэр, ноги не поломайте здесь по этим тротуарам. Здесь не ходите, наверное? И чиновники городские, наверное, не ходят? Здесь, наверное, не ходить, а только прыгать можно", — прокомментировал Демешин состояние пешеходной части бульвара. По словам Кравчука, на реконструкцию бульвара протяженностью 6,5 километров нужно потратить, по предварительным данным, 1,2-1,3 миллиарда рублей. На это Демешин порекомендовал Кравчуку начать с более дешевых работ, но которые будут более заметны, например, заделать дыры в асфальте, высадить цветы, обустроить спортивные и детские площадки. Демешин отметил, что в настоящее время Уссурийский и Амурский бульвары города выглядят ужасающе. По его словам, бордюры и асфальтовые дорожки разбиты, кругом ямы и лужи, а из цветов растут одни одуванчики. Глава региона задал вопрос: что думают о городской и региональной власти жители города, гуляющие по таким бульварам."Правильно, ничего хорошего не думают. Нужно менять этот подход! Бульвары должны стать центром притяжения хабаровчан", — заключил Демешин. Президент РФВладимир Путин 15 мая назначил Демешина, в последние годы являвшегося заместителем генпрокурора РФ по ДФО, врио губернатора Хабаровского края. Его предшественник Михаил Дегтярев стал министром спорта РФ. Досрочные выборы губернатора пройдут в регионе в единый день голосования 8 сентября.
https://1prime.ru/20240523/peterburg-848452204.html
хабаровский край
хабаровск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79332/98/793329807_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b563ec92b897fe776eb0614f5dee3e3b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
хабаровский край, хабаровск, ремонт жилых домов
Экономика, Хабаровский край, ХАБАРОВСК, ремонт жилых домов
10:03 27.05.2024
 
Врио главы Хабаровского края раскритиковал работу региональных властей

Врио главы Хабаровского края потребовал изменить подход к обустройству Хабаровска

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк#Мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск.
#Мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск. - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАБАРОВСК, 27 мая - ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин подверг критике работу региональных властей после прогулки по Хабаровску.
Вместе с мэром города Сергеем Кравчуком он прошелся по Амурскому бульвару в центре, а затем опубликовал в своем Telegram-канале видео.
"Это же вот, по большому счету, не сильно великие деньги. И это точно надо делать... Вот вы, товарищ мэр, ноги не поломайте здесь по этим тротуарам. Здесь не ходите, наверное? И чиновники городские, наверное, не ходят? Здесь, наверное, не ходить, а только прыгать можно", — прокомментировал Демешин состояние пешеходной части бульвара.
По словам Кравчука, на реконструкцию бульвара протяженностью 6,5 километров нужно потратить, по предварительным данным, 1,2-1,3 миллиарда рублей.
На это Демешин порекомендовал Кравчуку начать с более дешевых работ, но которые будут более заметны, например, заделать дыры в асфальте, высадить цветы, обустроить спортивные и детские площадки.
Демешин отметил, что в настоящее время Уссурийский и Амурский бульвары города выглядят ужасающе. По его словам, бордюры и асфальтовые дорожки разбиты, кругом ямы и лужи, а из цветов растут одни одуванчики.
Глава региона задал вопрос: что думают о городской и региональной власти жители города, гуляющие по таким бульварам.
"Правильно, ничего хорошего не думают. Нужно менять этот подход! Бульвары должны стать центром притяжения хабаровчан", — заключил Демешин.
Президент РФВладимир Путин 15 мая назначил Демешина, в последние годы являвшегося заместителем генпрокурора РФ по ДФО, врио губернатора Хабаровского края. Его предшественник Михаил Дегтярев стал министром спорта РФ.
Досрочные выборы губернатора пройдут в регионе в единый день голосования 8 сентября.
Вид на Лахта-центр - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
Назван регион, который россияне чаще всего выбирают для летнего отпуска
23 мая, 16:30
 
ЭкономикаХабаровский крайХАБАРОВСКремонт жилых домов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала