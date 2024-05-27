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Арест последнего фигуранта дела о теракте в "Крокусе" признали законным - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Арест последнего фигуранта дела о теракте в "Крокусе" признали законным
Арест последнего фигуранта дела о теракте в "Крокусе" признали законным - 27.05.2024, ПРАЙМ
Арест последнего фигуранта дела о теракте в "Крокусе" признали законным
Московский городской суд признал арест последнего из фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" законным. Об этом сообщили агентству РИА... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T15:11+0300
2024-05-27T15:11+0300
крокус сити холл
суд
арест
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Московский городской суд признал арест последнего из фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" законным. Об этом сообщили агентству РИА Новости в суде."Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юсуфзоды Якубджони Давлатхона до 22 мая 2024 года", - сказал собеседник издания.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что задержаны более 20 человек, причастных к теракту. По его словам, наказания не избежит ни один причстный к трагедии.
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крокус сити холл, суд, арест
Крокус сити холл, суд, арест
15:11 27.05.2024
 
Арест последнего фигуранта дела о теракте в "Крокусе" признали законным

Суд признал законным арест последнего фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка у стихийного мемориала у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
Девушка у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Московский городской суд признал арест последнего из фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" законным. Об этом сообщили агентству РИА Новости в суде.
"Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юсуфзоды Якубджони Давлатхона до 22 мая 2024 года", - сказал собеседник издания.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что задержаны более 20 человек, причастных к теракту. По его словам, наказания не избежит ни один причстный к трагедии.
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
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Крокус сити холлсударест
 
 
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