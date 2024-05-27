https://1prime.ru/20240527/kudankulam-848576259.html

"Росатом" подписал контракт на поставку топлива для АЭС "Куданкулам"

"Росатом" подписал контракт на поставку топлива для АЭС "Куданкулам" - 27.05.2024, ПРАЙМ

"Росатом" подписал контракт на поставку топлива для АЭС "Куданкулам"

"Росатом" в 2023 году подписал долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива для второй очереди (энергоблоки № 3 и 4) строящейся в Индии с участием России... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T19:08+0300

2024-05-27T19:08+0300

2024-05-27T19:09+0300

энергетика

росатом

ядерное топливо

поставка

https://cdnn.1prime.ru/img/83256/90/832569006_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_9eb0d38e345d92ca60174e96e947bda9.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Росатом" в 2023 году подписал долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива для второй очереди (энергоблоки № 3 и 4) строящейся в Индии с участием России АЭС "Куданкулам", говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли). "Подписан долгосрочный контракт на поставку топлива для энергоблоков № 3, 4 АЭС "Куданкулам" в Индии", - говорится в документе. Отмечается, что в 2023 году "Росатом" полностью исполнил контрактные обязательства перед зарубежными заказчиками по поставкам ядерного топлива, "несмотря на внешние факторы, включая транспортно-логистические трудности, сложности с переводами денежных средств и др.". Доля "Росатома" на мировом рынке производства ядерного топлива в 2023 году составила 17%.

https://1prime.ru/20240527/aes-848575269.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росатом, ядерное топливо, поставка