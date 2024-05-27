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"Росатом" подписал контракт на поставку топлива для АЭС "Куданкулам" - 27.05.2024, ПРАЙМ
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"Росатом" подписал контракт на поставку топлива для АЭС "Куданкулам"
"Росатом" подписал контракт на поставку топлива для АЭС "Куданкулам" - 27.05.2024, ПРАЙМ
"Росатом" подписал контракт на поставку топлива для АЭС "Куданкулам"
"Росатом" в 2023 году подписал долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива для второй очереди (энергоблоки № 3 и 4) строящейся в Индии с участием России... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T19:08+0300
2024-05-27T19:09+0300
энергетика
росатом
ядерное топливо
поставка
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Росатом" в 2023 году подписал долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива для второй очереди (энергоблоки № 3 и 4) строящейся в Индии с участием России АЭС "Куданкулам", говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли). "Подписан долгосрочный контракт на поставку топлива для энергоблоков № 3, 4 АЭС "Куданкулам" в Индии", - говорится в документе. Отмечается, что в 2023 году "Росатом" полностью исполнил контрактные обязательства перед зарубежными заказчиками по поставкам ядерного топлива, "несмотря на внешние факторы, включая транспортно-логистические трудности, сложности с переводами денежных средств и др.". Доля "Росатома" на мировом рынке производства ядерного топлива в 2023 году составила 17%.
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росатом, ядерное топливо, поставка
Энергетика, Росатом, ядерное топливо, поставка
19:08 27.05.2024 (обновлено: 19:09 27.05.2024)
 
"Росатом" подписал контракт на поставку топлива для АЭС "Куданкулам"

"Росатом" подписал контракт на поставку топлива для II очереди АЭС "Куданкулам"

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Росатом" в 2023 году подписал долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива для второй очереди (энергоблоки № 3 и 4) строящейся в Индии с участием России АЭС "Куданкулам", говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли).
"Подписан долгосрочный контракт на поставку топлива для энергоблоков № 3, 4 АЭС "Куданкулам" в Индии", - говорится в документе.
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18:27
Отмечается, что в 2023 году "Росатом" полностью исполнил контрактные обязательства перед зарубежными заказчиками по поставкам ядерного топлива, "несмотря на внешние факторы, включая транспортно-логистические трудности, сложности с переводами денежных средств и др.". Доля "Росатома" на мировом рынке производства ядерного топлива в 2023 году составила 17%.
 
ЭнергетикаРосатомядерное топливопоставка
 
 
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