https://1prime.ru/20240527/kudankulam-848576259.html
"Росатом" подписал контракт на поставку топлива для АЭС "Куданкулам"
"Росатом" подписал контракт на поставку топлива для АЭС "Куданкулам" - 27.05.2024, ПРАЙМ
"Росатом" подписал контракт на поставку топлива для АЭС "Куданкулам"
"Росатом" в 2023 году подписал долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива для второй очереди (энергоблоки № 3 и 4) строящейся в Индии с участием России... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T19:08+0300
2024-05-27T19:08+0300
2024-05-27T19:09+0300
энергетика
росатом
ядерное топливо
поставка
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Росатом" в 2023 году подписал долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива для второй очереди (энергоблоки № 3 и 4) строящейся в Индии с участием России АЭС "Куданкулам", говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли). "Подписан долгосрочный контракт на поставку топлива для энергоблоков № 3, 4 АЭС "Куданкулам" в Индии", - говорится в документе. Отмечается, что в 2023 году "Росатом" полностью исполнил контрактные обязательства перед зарубежными заказчиками по поставкам ядерного топлива, "несмотря на внешние факторы, включая транспортно-логистические трудности, сложности с переводами денежных средств и др.". Доля "Росатома" на мировом рынке производства ядерного топлива в 2023 году составила 17%.
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росатом, ядерное топливо, поставка
Энергетика, Росатом, ядерное топливо, поставка
"Росатом" подписал контракт на поставку топлива для АЭС "Куданкулам"
"Росатом" подписал контракт на поставку топлива для II очереди АЭС "Куданкулам"
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Росатом" в 2023 году подписал долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива для второй очереди (энергоблоки № 3 и 4) строящейся в Индии с участием России АЭС "Куданкулам", говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли).
"Подписан долгосрочный контракт на поставку топлива для энергоблоков № 3, 4 АЭС "Куданкулам" в Индии", - говорится в документе.
"Росатом" подготовил предварительные ТЭО на малые АЭС для Мьянмы и Киргизии
Отмечается, что в 2023 году "Росатом" полностью исполнил контрактные обязательства перед зарубежными заказчиками по поставкам ядерного топлива, "несмотря на внешние факторы, включая транспортно-логистические трудности, сложности с переводами денежных средств и др.". Доля "Росатома" на мировом рынке производства ядерного топлива в 2023 году составила 17%.