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В Узбекистане обсудили вопрос запуска производства "Лады", заявил Мантуров

В Узбекистане обсудили вопрос запуска производства "Лады", заявил Мантуров - 27.05.2024, ПРАЙМ

В Узбекистане обсудили вопрос запуска производства "Лады", заявил Мантуров

Запуск производства автомобилей российской марки "Лада" обсуждалось в Узбекистане в ходе визита президента России Владимира Путина в страну, сообщил первый... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T15:07+0300

2024-05-27T15:07+0300

2024-05-27T15:24+0300

узбекистан

lada

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Запуск производства автомобилей российской марки "Лада" обсуждалось в Узбекистане в ходе визита президента России Владимира Путина в страну, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.Мантуров утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, обсуждался ли запуск производства автомобилей "Лада" в ходе переговоров в Узбекистане. Первый вице-премьер уточнил, что о сроках запуска производственных площадок в Узбекистане говорить пока рано."Работаем, пока не могу сказать точно", — сказал он.Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.

узбекистан

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узбекистан, lada