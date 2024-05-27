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В Узбекистане обсудили вопрос запуска производства "Лады", заявил Мантуров - 27.05.2024, ПРАЙМ
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В Узбекистане обсудили вопрос запуска производства "Лады", заявил Мантуров
В Узбекистане обсудили вопрос запуска производства "Лады", заявил Мантуров - 27.05.2024, ПРАЙМ
В Узбекистане обсудили вопрос запуска производства "Лады", заявил Мантуров
Запуск производства автомобилей российской марки "Лада" обсуждалось в Узбекистане в ходе визита президента России Владимира Путина в страну, сообщил первый... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T15:07+0300
2024-05-27T15:24+0300
узбекистан
lada
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Запуск производства автомобилей российской марки "Лада" обсуждалось в Узбекистане в ходе визита президента России Владимира Путина в страну, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.Мантуров утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, обсуждался ли запуск производства автомобилей "Лада" в ходе переговоров в Узбекистане. Первый вице-премьер уточнил, что о сроках запуска производственных площадок в Узбекистане говорить пока рано."Работаем, пока не могу сказать точно", — сказал он.Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
узбекистан
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узбекистан, lada
УЗБЕКИСТАН, Lada
15:07 27.05.2024 (обновлено: 15:24 27.05.2024)
 
В Узбекистане обсудили вопрос запуска производства "Лады", заявил Мантуров

Мантуров: запуск производства "Лады" в Узбекистане обсуждался во время визита Путина

© Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнтервью главы Минпромторга РФ Д. Мантурова РИА Новости
Интервью главы Минпромторга РФ Д. Мантурова РИА Новости
© Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Запуск производства автомобилей российской марки "Лада" обсуждалось в Узбекистане в ходе визита президента России Владимира Путина в страну, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Мантуров утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, обсуждался ли запуск производства автомобилей "Лада" в ходе переговоров в Узбекистане. Первый вице-премьер уточнил, что о сроках запуска производственных площадок в Узбекистане говорить пока рано.
"Работаем, пока не могу сказать точно", — сказал он.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
 
УЗБЕКИСТАНLada
 
 
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