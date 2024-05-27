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Столтенберг превысил полномочия генсека НАТО, заявил Лавров - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Столтенберг превысил полномочия генсека НАТО, заявил Лавров
Столтенберг превысил полномочия генсека НАТО, заявил Лавров - 27.05.2024, ПРАЙМ
Столтенберг превысил полномочия генсека НАТО, заявил Лавров
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг превысил полномочия, заявив о праве Киева бить по российской территории западным оружием. Такое мнение выразил... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T14:59+0300
2024-05-27T14:59+0300
политика
россия
нато
лавров
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг превысил полномочия, заявив о праве Киева бить по российской территории западным оружием. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность, выступать от имени членов блока, когда тема для них обсуждалась в рамках НАТО я имею в виду. Не на уровне секретариата и генерального секретаря, а в рамках блока, куда входят страны члена, а он выполняет их волю. Я считаю, он превысил свои полномочия", — заметил глава внешнеполитического ведомства России.Ранее генсек альянса подтвердил свою поддержку снятия ограничений на использование западного оружия Киевом против целей внутри России. Он отметил, что решение поставлять оружие Украине должно приниматься союзниками самостоятельно, однако Украина имеет право защищать себя в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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россия, нато, лавров
Политика, РОССИЯ, НАТО, ЛАВРОВ
14:59 27.05.2024
 
Столтенберг превысил полномочия генсека НАТО, заявил Лавров

Лавров: генсек НАТО превысил полномочия, заявив о праве Киева бить по РФ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Индии С. Лаврова и С. Джайшанкара
Встреча глав МИД РФ и Индии С. Лаврова и С. Джайшанкара - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг превысил полномочия, заявив о праве Киева бить по российской территории западным оружием. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность, выступать от имени членов блока, когда тема для них обсуждалась в рамках НАТО я имею в виду. Не на уровне секретариата и генерального секретаря, а в рамках блока, куда входят страны члена, а он выполняет их волю. Я считаю, он превысил свои полномочия", — заметил глава внешнеполитического ведомства России.
Ранее генсек альянса подтвердил свою поддержку снятия ограничений на использование западного оружия Киевом против целей внутри России. Он отметил, что решение поставлять оружие Украине должно приниматься союзниками самостоятельно, однако Украина имеет право защищать себя в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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