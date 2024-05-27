https://1prime.ru/20240527/lavrov-848552834.html
Россия намерена исключить "Талибан*" из списка террористов
Россия намерена исключить "Талибан*" из списка террористов - 27.05.2024, ПРАЙМ
Россия намерена исключить "Талибан*" из списка террористов
Россия намерена исключить движение "Талибан*" из перечня террористов, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T15:57+0300
2024-05-27T15:57+0300
2024-05-27T15:58+0300
сергей лавров
россия
список террористов и экстремистов в рф
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия намерена исключить движение "Талибан*" из перечня террористов, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.Он напомнил, что решение исключить движение из списка террористов недавно принял Казахстан, а Россия намерена сделать то же самое. Кроме того, подчеркнул Лавров, Совбез ООН не объявлял талибов* как организацию террористической."Там в списке террористов есть, по-моему, 12-15 конкретных персонажей. Они являются реальной властью", - отметил министр.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://1prime.ru/20240527/stoltenberg-848548451.html
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сергей лавров, россия, список террористов и экстремистов в рф
Сергей Лавров, РОССИЯ, список террористов и экстремистов в РФ
Россия намерена исключить "Талибан*" из списка террористов
Лавров: Россия собирается исключить движение "Талибан*" из списка террористов
ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия намерена исключить движение "Талибан*" из перечня террористов, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Он напомнил, что решение исключить движение из списка террористов недавно принял Казахстан, а Россия намерена сделать то же самое. Кроме того, подчеркнул Лавров, Совбез ООН не объявлял талибов* как организацию террористической.
"Там в списке террористов есть, по-моему, 12-15 конкретных персонажей. Они являются реальной властью", - отметил министр.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Лавров обвинил Столтенберга в превышении полномочий