https://1prime.ru/20240527/lavrov-848577711.html

Лавров ответил на слова президента Эстонии о России

Лавров ответил на слова президента Эстонии о России - 27.05.2024, ПРАЙМ

Лавров ответил на слова президента Эстонии о России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил согласие с официальным представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей высказывание президента... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T20:09+0300

2024-05-27T20:09+0300

2024-05-27T20:10+0300

политика

сергей лавров

эстония

заявление

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил согласие с официальным представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей высказывание президента Эстонии Алара Кариса, который заявил о необходимости поставить Россию на колени. Президент Эстонии Карис ранее в беседе с финским общественным вещателем Yle заявил, что сделает все возможное, чтобы "поставить Россию и Путина на колени". Тогда, как подчеркнул эстонский президент, "можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны на Украине". При этом эстонский лидер не уточнил, каким конкретно образом он планирует поставить на колени Российскую Федерацию и ее лидера. "Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как это будет делать. Добавить нечего", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1". Соответствующий фрагмент интервью на своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. Ранее Мария Захарова призвала президента Эстонии продемонстрировать, каким образом он собирается "поставить РФ на колени".

https://1prime.ru/20240526/lavrov-848521919.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей лавров, эстония, заявление