https://1prime.ru/20240527/lavrov-848577711.html
Лавров ответил на слова президента Эстонии о России
Лавров ответил на слова президента Эстонии о России - 27.05.2024, ПРАЙМ
Лавров ответил на слова президента Эстонии о России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил согласие с официальным представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей высказывание президента... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T20:09+0300
2024-05-27T20:09+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил согласие с официальным представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей высказывание президента Эстонии Алара Кариса, который заявил о необходимости поставить Россию на колени. Президент Эстонии Карис ранее в беседе с финским общественным вещателем Yle заявил, что сделает все возможное, чтобы "поставить Россию и Путина на колени". Тогда, как подчеркнул эстонский президент, "можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны на Украине". При этом эстонский лидер не уточнил, каким конкретно образом он планирует поставить на колени Российскую Федерацию и ее лидера. "Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как это будет делать. Добавить нечего", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1". Соответствующий фрагмент интервью на своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. Ранее Мария Захарова призвала президента Эстонии продемонстрировать, каким образом он собирается "поставить РФ на колени".
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сергей лавров, эстония, заявление
Политика, Сергей Лавров, ЭСТОНИЯ, заявление
Лавров ответил на слова президента Эстонии о России
Лавров о "необходимости поставить Россию на колени": было бы забавно посмотреть
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил согласие с официальным представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей высказывание президента Эстонии Алара Кариса, который заявил о необходимости поставить Россию на колени.
Президент Эстонии Карис ранее в беседе с финским общественным вещателем Yle заявил, что сделает все возможное, чтобы "поставить Россию и Путина на колени". Тогда, как подчеркнул эстонский президент, "можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны на Украине". При этом эстонский лидер не уточнил, каким конкретно образом он планирует поставить на колени Российскую Федерацию и ее лидера.
"Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как это будет делать. Добавить нечего", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1". Соответствующий фрагмент интервью на своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
Лавров прокомментировал разговоры об ударах по России американским оружием
Ранее Мария Захарова призвала президента Эстонии продемонстрировать, каким образом он собирается "поставить РФ на колени".