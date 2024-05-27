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В России введут ЧС федерального значения из-за заморозков, заявила Лут - 27.05.2024, ПРАЙМ
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В России введут ЧС федерального значения из-за заморозков, заявила Лут
В России введут ЧС федерального значения из-за заморозков, заявила Лут - 27.05.2024, ПРАЙМ
В России введут ЧС федерального значения из-за заморозков, заявила Лут
Минсельхоз РФ планирует ввести федеральный режим ЧС из-за ущерба урожаю во время аномальных майских заморозков, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T16:24+0300
2024-05-27T16:42+0300
оксана лут
минсельхоз
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ планирует ввести федеральный режим ЧС из-за ущерба урожаю во время аномальных майских заморозков, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут."Мы будем ЧС вводить. ЧС введем федеральный, а компенсировать (ущерб от заморозков) попросим у правительства как раз плодовые культуры", - сказала Лут. Она отметила, что сроки пока не определены.
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оксана лут, минсельхоз, режим чс
Оксана Лут, Минсельхоз, режим ЧС
16:24 27.05.2024 (обновлено: 16:42 27.05.2024)
 
В России введут ЧС федерального значения из-за заморозков, заявила Лут

Лут: Минсельхоз планирует ввести федеральный режим ЧС из-за аномальных заморозков

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкОксана Лут. Архивное фото
Оксана Лут. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ планирует ввести федеральный режим ЧС из-за ущерба урожаю во время аномальных майских заморозков, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Мы будем ЧС вводить. ЧС введем федеральный, а компенсировать (ущерб от заморозков) попросим у правительства как раз плодовые культуры", - сказала Лут. Она отметила, что сроки пока не определены.
 
Оксана ЛутМинсельхозрежим ЧС
 
 
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