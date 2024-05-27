https://1prime.ru/20240527/makron-848552251.html

"Идеальный студент". Макрон нашел способ преодолеть разногласия с Шольцем

"Идеальный студент". Макрон нашел способ преодолеть разногласия с Шольцем - 27.05.2024, ПРАЙМ

"Идеальный студент". Макрон нашел способ преодолеть разногласия с Шольцем

Президент Франции Эммануэль Макрон год занимался с репетитором немецкого языка, чтобы подготовиться к официальному визиту в Германию, пишет Agence France Press. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T15:44+0300

2024-05-27T15:44+0300

2024-05-27T16:35+0300

политика

франция

германия

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 27 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон год занимался с репетитором немецкого языка, чтобы подготовиться к официальному визиту в Германию, пишет Agence France Press.Отмечается, что это был первый официальный визит французского президента в Германию за последние 24 года. Во время этого визита Макрон выступил в Дрездене с речью о Европе, часть которой произнес на немецком языке. К визиту французский лидер готовился с профессором немецкого Франком Гренингером, проживающим во Франции."Он идеальный студент. Он восприимчив и действительно хочет преуспеть. И обучение для него – в удовольствие", — рассказал преподаватель.Париж и Берлин продолжают сталкиваться с разногласиями во многих вопросах, включая роль атомной энергетики в энергетическом балансе и декарбонизации экономики, бюджетную стратегию, торговые соглашения и закупки вооружений. Вопрос об отправке войск на Украину, поднятый Макроном, остается спорным, но обе страны интересует производство оружия на Украине.Макрон призывал Германию укреплять стратегическое партнерство в оборонной сфере, используя европейское оружие вместо американского, но Германия продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "European Sky Shield", которую уже поддержали 20 европейских стран, включая страны-члены НАТО.

https://1prime.ru/20240523/makron-848428854.html

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франция, германия, эммануэль макрон