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"Идеальный студент". Макрон нашел способ преодолеть разногласия с Шольцем - 27.05.2024, ПРАЙМ
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"Идеальный студент". Макрон нашел способ преодолеть разногласия с Шольцем
"Идеальный студент". Макрон нашел способ преодолеть разногласия с Шольцем - 27.05.2024, ПРАЙМ
"Идеальный студент". Макрон нашел способ преодолеть разногласия с Шольцем
Президент Франции Эммануэль Макрон год занимался с репетитором немецкого языка, чтобы подготовиться к официальному визиту в Германию, пишет Agence France Press. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T15:44+0300
2024-05-27T16:35+0300
политика
франция
германия
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 27 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон год занимался с репетитором немецкого языка, чтобы подготовиться к официальному визиту в Германию, пишет Agence France Press.Отмечается, что это был первый официальный визит французского президента в Германию за последние 24 года. Во время этого визита Макрон выступил в Дрездене с речью о Европе, часть которой произнес на немецком языке. К визиту французский лидер готовился с профессором немецкого Франком Гренингером, проживающим во Франции."Он идеальный студент. Он восприимчив и действительно хочет преуспеть. И обучение для него – в удовольствие", — рассказал преподаватель.Париж и Берлин продолжают сталкиваться с разногласиями во многих вопросах, включая роль атомной энергетики в энергетическом балансе и декарбонизации экономики, бюджетную стратегию, торговые соглашения и закупки вооружений. Вопрос об отправке войск на Украину, поднятый Макроном, остается спорным, но обе страны интересует производство оружия на Украине.Макрон призывал Германию укреплять стратегическое партнерство в оборонной сфере, используя европейское оружие вместо американского, но Германия продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "European Sky Shield", которую уже поддержали 20 европейских стран, включая страны-члены НАТО.
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франция, германия, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Эммануэль Макрон
15:44 27.05.2024 (обновлено: 16:35 27.05.2024)
 
"Идеальный студент". Макрон нашел способ преодолеть разногласия с Шольцем

AFP: Макрон год подтягивал немецкий, чтобы преодолеть разногласия с Шольцем

© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EPПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EP
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ПАРИЖ, 27 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон год занимался с репетитором немецкого языка, чтобы подготовиться к официальному визиту в Германию, пишет Agence France Press.
Отмечается, что это был первый официальный визит французского президента в Германию за последние 24 года. Во время этого визита Макрон выступил в Дрездене с речью о Европе, часть которой произнес на немецком языке. К визиту французский лидер готовился с профессором немецкого Франком Гренингером, проживающим во Франции.
"Он идеальный студент. Он восприимчив и действительно хочет преуспеть. И обучение для него – в удовольствие", — рассказал преподаватель.
Париж и Берлин продолжают сталкиваться с разногласиями во многих вопросах, включая роль атомной энергетики в энергетическом балансе и декарбонизации экономики, бюджетную стратегию, торговые соглашения и закупки вооружений. Вопрос об отправке войск на Украину, поднятый Макроном, остается спорным, но обе страны интересует производство оружия на Украине.
Макрон призывал Германию укреплять стратегическое партнерство в оборонной сфере, используя европейское оружие вместо американского, но Германия продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "European Sky Shield", которую уже поддержали 20 европейских стран, включая страны-члены НАТО.
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