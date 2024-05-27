Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула - 27.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240527/mid-848569746.html
МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула
МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула - 27.05.2024, ПРАЙМ
МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула
Развитию отношений Москвы и Кабула мешает статус "Талибана*" как террористической организации. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России,... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T17:20+0300
2024-05-27T17:20+0300
мид рф
список террористов и экстремистов в рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Развитию отношений Москвы и Кабула мешает статус "Талибана*" как террористической организации. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.Дипомат напомнил в эфире телеканала "Россия-24", что в резилюции, принятой Совбезом ООН, речь шла об отдельных руководителях движения, а Россия внесла в список террористов всю организацию. По его словам, такой статус движения мешает Москве и Кабулу развивать нормальное сотрудничество, поэтому возник вопрос о пересмотре перечня."Нам надо устранить эти сложности, ну а в дальнейшем, иншалла, как говорят наши афганские друзья, при стечении обстоятельств уже будем думать и докладывать руководству о признании властей Афганистана", - заключил Кабулов.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мид рф, список террористов и экстремистов в рф
МИД РФ, список террористов и экстремистов в РФ
17:20 27.05.2024
 
МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула

МИД: статус терорганизации в России у талибов мешает развивать отношения с Кабулом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Развитию отношений Москвы и Кабула мешает статус "Талибана*" как террористической организации. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
Дипомат напомнил в эфире телеканала "Россия-24", что в резилюции, принятой Совбезом ООН, речь шла об отдельных руководителях движения, а Россия внесла в список террористов всю организацию.
По его словам, такой статус движения мешает Москве и Кабулу развивать нормальное сотрудничество, поэтому возник вопрос о пересмотре перечня.
"Нам надо устранить эти сложности, ну а в дальнейшем, иншалла, как говорят наши афганские друзья, при стечении обстоятельств уже будем думать и докладывать руководству о признании властей Афганистана", - заключил Кабулов.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 
МИД РФсписок террористов и экстремистов в РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала