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МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула

МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула - 27.05.2024, ПРАЙМ

МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула

Развитию отношений Москвы и Кабула мешает статус "Талибана*" как террористической организации. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России,... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T17:20+0300

2024-05-27T17:20+0300

2024-05-27T17:20+0300

мид рф

список террористов и экстремистов в рф

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Развитию отношений Москвы и Кабула мешает статус "Талибана*" как террористической организации. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.Дипомат напомнил в эфире телеканала "Россия-24", что в резилюции, принятой Совбезом ООН, речь шла об отдельных руководителях движения, а Россия внесла в список террористов всю организацию. По его словам, такой статус движения мешает Москве и Кабулу развивать нормальное сотрудничество, поэтому возник вопрос о пересмотре перечня."Нам надо устранить эти сложности, ну а в дальнейшем, иншалла, как говорят наши афганские друзья, при стечении обстоятельств уже будем думать и докладывать руководству о признании властей Афганистана", - заключил Кабулов.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мид рф, список террористов и экстремистов в рф