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МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула
МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула - 27.05.2024, ПРАЙМ
МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула
Развитию отношений Москвы и Кабула мешает статус "Талибана*" как террористической организации. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России,... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T17:20+0300
2024-05-27T17:20+0300
2024-05-27T17:20+0300
мид рф
список террористов и экстремистов в рф
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Развитию отношений Москвы и Кабула мешает статус "Талибана*" как террористической организации. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.Дипомат напомнил в эфире телеканала "Россия-24", что в резилюции, принятой Совбезом ООН, речь шла об отдельных руководителях движения, а Россия внесла в список террористов всю организацию. По его словам, такой статус движения мешает Москве и Кабулу развивать нормальное сотрудничество, поэтому возник вопрос о пересмотре перечня."Нам надо устранить эти сложности, ну а в дальнейшем, иншалла, как говорят наши афганские друзья, при стечении обстоятельств уже будем думать и докладывать руководству о признании властей Афганистана", - заключил Кабулов.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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мид рф, список террористов и экстремистов в рф
МИД РФ, список террористов и экстремистов в РФ
МИД России: статус террористов у талибов мешает отношениям Москвы и Кабула
МИД: статус терорганизации в России у талибов мешает развивать отношения с Кабулом
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Развитию отношений Москвы и Кабула мешает статус "Талибана*" как террористической организации. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
Дипомат напомнил в эфире телеканала "Россия-24", что в резилюции, принятой Совбезом ООН, речь шла об отдельных руководителях движения, а Россия внесла в список террористов всю организацию.
По его словам, такой статус движения мешает Москве и Кабулу развивать нормальное сотрудничество, поэтому возник вопрос о пересмотре перечня.
"Нам надо устранить эти сложности, ну а в дальнейшем, иншалла, как говорят наши афганские друзья, при стечении обстоятельств уже будем думать и докладывать руководству о признании властей Афганистана", - заключил Кабулов.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.