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Мигранта, оскорбившего девушку-бойца UFC, выдворили из России
Мигранта, оскорбившего девушку-бойца UFC, выдворили из России - 27.05.2024, ПРАЙМ
Мигранта, оскорбившего девушку-бойца UFC, выдворили из России
Иностранца, оскорбившего чемпионку по смешанным единоборствам в Челябинске, выдворили из России, следует из сообщения пресс-центра прокуратуры региона. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T12:02+0300
2024-05-27T12:02+0300
2024-05-27T12:02+0300
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая - ПРАЙМ. Иностранца, оскорбившего чемпионку по смешанным единоборствам в Челябинске, выдворили из России, следует из сообщения пресс-центра прокуратуры региона."За нарушение режима пребывания в Российской Федерации судебным решением он привлечен к ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ (несоблюдение иностранным поданным правил въезда на территорию России или режима проживания (пребывания) и 15 мая этого года выдворен за пределы страны", — сказано в заявлении.Ранее в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого видно, как уроженец Таджикистана преследует двух велосипедисток на машине, пытаясь их сбить, и затем начал оскорблять их. Позже выяснилось, что одна из девушек — Ирина Алексеева, которая является профессиональным бойцом смешанных единоборств UFC.
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россия
Мигранта, оскорбившего девушку-бойца UFC, выдворили из России
Мигранта, оскорбившего девушку-бойца UFC в Челябинске, выдворили из России
ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая - ПРАЙМ. Иностранца, оскорбившего чемпионку по смешанным единоборствам в Челябинске, выдворили из России, следует из сообщения пресс-центра прокуратуры региона.
"За нарушение режима пребывания в Российской Федерации судебным решением он привлечен к ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ (несоблюдение иностранным поданным правил въезда на территорию России или режима проживания (пребывания) и 15 мая этого года выдворен за пределы страны", — сказано в заявлении.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого видно, как уроженец Таджикистана преследует двух велосипедисток на машине, пытаясь их сбить, и затем начал оскорблять их. Позже выяснилось, что одна из девушек — Ирина Алексеева, которая является профессиональным бойцом смешанных единоборств UFC.
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