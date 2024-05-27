https://1prime.ru/20240527/migranty-848551889.html

Органы внутренних дел могут получить право выдворять иностранцев

Органы внутренних дел могут получить право выдворять иностранцев - 27.05.2024, ПРАЙМ

Органы внутренних дел могут получить право выдворять иностранцев

Российские власти поддержали законопроект, который даст органам внутренних дел право принимать решение о выдворении иностранцев из страны, однако нужна... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T15:32+0300

2024-05-27T15:32+0300

2024-05-27T15:34+0300

кабмин

мигранты

законопроект

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Российские власти поддержали законопроект, который даст органам внутренних дел право принимать решение о выдворении иностранцев из страны, однако нужна доработка. Соответствующий отзыв размещен в думской электронной базе."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в тексте.Так, авторы законопроекта не учли, что в случаях, прописанных в 36 и 38 статьи 4.1 КоАП решение о замене административного выдворения за пределы страны на иные виды административных наказаний принимает суд."Замечание аналогичного характера относится и к предусматриваемому законопроектом исключению из компетенции судей полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 6.8, частью 2 статьи 6.9 и частью 3 статьи 20.20 КоАП, которые предусматривают в том числе возможность применения административного ареста", - добавили в отзыве.Кроме того, правительство призвало учесть, что реализация положений документа не потребует увеличения штата федеральных органов исполнительной власти и дополнительных средств.

https://1prime.ru/20240516/migratsiya-848224304.html

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мигранты, законопроект