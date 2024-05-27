https://1prime.ru/20240527/migratsiya-848550030.html

Россия и Узбекистан будут работать по миграционному досье, заявил Путин

Россия и Узбекистан будут работать по миграционному досье, заявил Путин - 27.05.2024, ПРАЙМ

Россия и Узбекистан будут работать по миграционному досье, заявил Путин

Россия и Узбекистан будут дальше работать над миграционным досье, заявил президент России Владимир Путин. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T15:20+0300

2024-05-27T15:20+0300

2024-05-27T15:20+0300

россия

узбекистан

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан будут дальше работать над миграционным досье, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства посетил Ташкент с визитом, где провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым."Российские власти делают и будут делать все необходимое для того, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты. Мы продолжим взаимодействие с узбекскими властями по всем актуальным вопросам миграционного досье", - сказал Путин по итогам переговоров.Российский лидер добавил, что Москва делает все, чтобы обеспечить граждан Узбекистана, которые работают в России, достойными условиями труда.

https://1prime.ru/20240517/migratsiya-848285534.html

узбекистан

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россия, узбекистан, владимир путин