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Россия и Узбекистан будут работать по миграционному досье, заявил Путин - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Россия и Узбекистан будут работать по миграционному досье, заявил Путин
Россия и Узбекистан будут работать по миграционному досье, заявил Путин - 27.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Узбекистан будут работать по миграционному досье, заявил Путин
Россия и Узбекистан будут дальше работать над миграционным досье, заявил президент России Владимир Путин. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T15:20+0300
2024-05-27T15:20+0300
россия
узбекистан
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан будут дальше работать над миграционным досье, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства посетил Ташкент с визитом, где провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым."Российские власти делают и будут делать все необходимое для того, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты. Мы продолжим взаимодействие с узбекскими властями по всем актуальным вопросам миграционного досье", - сказал Путин по итогам переговоров.Российский лидер добавил, что Москва делает все, чтобы обеспечить граждан Узбекистана, которые работают в России, достойными условиями труда.
https://1prime.ru/20240517/migratsiya-848285534.html
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россия, узбекистан, владимир путин
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Владимир Путин
15:20 27.05.2024
 
Россия и Узбекистан будут работать по миграционному досье, заявил Путин

Путин заявил, что Россия и Узбекистан продолжат работать по миграционному досье

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан будут дальше работать над миграционным досье, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства посетил Ташкент с визитом, где провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
"Российские власти делают и будут делать все необходимое для того, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты. Мы продолжим взаимодействие с узбекскими властями по всем актуальным вопросам миграционного досье", - сказал Путин по итогам переговоров.
Российский лидер добавил, что Москва делает все, чтобы обеспечить граждан Узбекистана, которые работают в России, достойными условиями труда.
Наручники - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
В Тульской области задержали 15 человек по делу о незаконной миграции
17 мая, 16:07
 
РОССИЯУЗБЕКИСТАНВладимир Путин
 
 
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