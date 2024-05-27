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Россия и Узбекистан по-новому настроят трудовую миграцию

Россия и Узбекистан по-новому настроят трудовую миграцию - 27.05.2024, ПРАЙМ

Россия и Узбекистан по-новому настроят трудовую миграцию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по окончании переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что стороны договорились о новых... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T17:37+0300

2024-05-27T17:37+0300

2024-05-27T17:37+0300

миграция

шавкат мирзиеев

владимир путин

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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по окончании переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что стороны договорились о новых механизмах сотрудничества в сфере трудовой миграции."По нашим подсчетам, на территории Российской Федерации сегодня находится порядка 1 миллиона наших граждан, в том числе осуществляющих трудовую деятельность. Мы договорились о новых эффективных механизмах взаимодействия в этой сфере", - сказал Мирзиёев.С узбекской стороны в настоящее время этот процесс контролирует агентство по внешней трудовой миграции. Оно проводит конкурсы для набора сотрудников по разным вакансиям российских компаний в сферах строительства, АПК, логистики, автопрома и промышленного производства. Сообщалось, что для обучению граждан Узбекистана иностранным языкам будет открыт специальный центр. Появится и онлайн-платформа для найма трудовых мигрантов, а также их профессиональная подготовка по востребованным специальностям.

https://1prime.ru/20240119/842844592.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

миграция, шавкат мирзиеев, владимир путин