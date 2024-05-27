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Россия и Узбекистан по-новому настроят трудовую миграцию
Россия и Узбекистан по-новому настроят трудовую миграцию - 27.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Узбекистан по-новому настроят трудовую миграцию
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по окончании переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что стороны договорились о новых... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T17:37+0300
2024-05-27T17:37+0300
2024-05-27T17:37+0300
миграция
шавкат мирзиеев
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по окончании переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что стороны договорились о новых механизмах сотрудничества в сфере трудовой миграции."По нашим подсчетам, на территории Российской Федерации сегодня находится порядка 1 миллиона наших граждан, в том числе осуществляющих трудовую деятельность. Мы договорились о новых эффективных механизмах взаимодействия в этой сфере", - сказал Мирзиёев.С узбекской стороны в настоящее время этот процесс контролирует агентство по внешней трудовой миграции. Оно проводит конкурсы для набора сотрудников по разным вакансиям российских компаний в сферах строительства, АПК, логистики, автопрома и промышленного производства. Сообщалось, что для обучению граждан Узбекистана иностранным языкам будет открыт специальный центр. Появится и онлайн-платформа для найма трудовых мигрантов, а также их профессиональная подготовка по востребованным специальностям.
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миграция, шавкат мирзиеев, владимир путин
миграция, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Россия и Узбекистан по-новому настроят трудовую миграцию
Россия и Узбекистан договорились о новых механизмах работы с трудовой миграцией
МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по окончании переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что стороны договорились о новых механизмах сотрудничества в сфере трудовой миграции.
"По нашим подсчетам, на территории Российской Федерации сегодня находится порядка 1 миллиона наших граждан, в том числе осуществляющих трудовую деятельность. Мы договорились о новых эффективных механизмах взаимодействия в этой сфере", - сказал Мирзиёев.
С узбекской стороны в настоящее время этот процесс контролирует агентство по внешней трудовой миграции. Оно проводит конкурсы для набора сотрудников по разным вакансиям российских компаний в сферах строительства, АПК, логистики, автопрома и промышленного производства.
Сообщалось, что для обучению граждан Узбекистана иностранным языкам будет открыт специальный центр. Появится и онлайн-платформа для найма трудовых мигрантов, а также их профессиональная подготовка по востребованным специальностям.
Мигрантам создадут памятку о правилах и нормах поведения в России