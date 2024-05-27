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В Минсельхозе спрогнозировали снижение цен на клубнику

В Минсельхозе спрогнозировали снижение цен на клубнику - 27.05.2024, ПРАЙМ

В Минсельхозе спрогнозировали снижение цен на клубнику

Нет ничего критичного в перепадах цен на клубнику, в основной сезон, который приходится на июнь, она будет дешевле, сказала журналистам глава Минсельхоза Оксана | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T16:25+0300

2024-05-27T16:25+0300

2024-05-27T16:43+0300

россия

клубника

цены

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Нет ничего критичного в перепадах цен на клубнику, в основной сезон, который приходится на июнь, она будет дешевле, сказала журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут."Ну это же самое начало только, основной сезон будет в июне. Цены скорректируются", - ответила Лут на вопрос о перепадах цен на клубнику. Она заметила, что клубника является ассортиментной продукцией, и в данной ситуации ничего критичного нет.Майские заморозки в России сильнее всего из ягод сказались на клубнике и черной смородине, что может повлиять на их цены и объемы поставок, рассказали ранее опрошенные РИА Новости эксперты.

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россия, клубника, цены