Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минсельхозе спрогнозировали снижение цен на клубнику - 27.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240527/minselkhoz-848554579.html
В Минсельхозе спрогнозировали снижение цен на клубнику
В Минсельхозе спрогнозировали снижение цен на клубнику - 27.05.2024, ПРАЙМ
В Минсельхозе спрогнозировали снижение цен на клубнику
Нет ничего критичного в перепадах цен на клубнику, в основной сезон, который приходится на июнь, она будет дешевле, сказала журналистам глава Минсельхоза Оксана | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T16:25+0300
2024-05-27T16:43+0300
россия
клубника
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/83338/20/833382022_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6ac591844c2d2813ee4813a35a33d21.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Нет ничего критичного в перепадах цен на клубнику, в основной сезон, который приходится на июнь, она будет дешевле, сказала журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут."Ну это же самое начало только, основной сезон будет в июне. Цены скорректируются", - ответила Лут на вопрос о перепадах цен на клубнику. Она заметила, что клубника является ассортиментной продукцией, и в данной ситуации ничего критичного нет.Майские заморозки в России сильнее всего из ягод сказались на клубнике и черной смородине, что может повлиять на их цены и объемы поставок, рассказали ранее опрошенные РИА Новости эксперты.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83338/20/833382022_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a39f99bcb5a5cae9a3edc90bd77ec23.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, клубника, цены
РОССИЯ, клубника, цены
16:25 27.05.2024 (обновлено: 16:43 27.05.2024)
 
В Минсельхозе спрогнозировали снижение цен на клубнику

Глава Минсельхоза: клубника в России в июне будет дешевле

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКонтейнеры с клубникой
Контейнеры с клубникой - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Нет ничего критичного в перепадах цен на клубнику, в основной сезон, который приходится на июнь, она будет дешевле, сказала журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Ну это же самое начало только, основной сезон будет в июне. Цены скорректируются", - ответила Лут на вопрос о перепадах цен на клубнику. Она заметила, что клубника является ассортиментной продукцией, и в данной ситуации ничего критичного нет.
Майские заморозки в России сильнее всего из ягод сказались на клубнике и черной смородине, что может повлиять на их цены и объемы поставок, рассказали ранее опрошенные РИА Новости эксперты.
 
РОССИЯклубникацены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала