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Суд рассмотрит мировую по "делу металлургов" в закрытом режиме

Суд рассмотрит мировую по "делу металлургов" в закрытом режиме - 27.05.2024, ПРАЙМ

Суд рассмотрит мировую по "делу металлургов" в закрытом режиме

Девятый арбитражный апелляционный суд решил слушать в закрытом режиме ходатайства "Северстали" и ФАС России об утверждении мирового соглашения по так... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T11:11+0300

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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд решил слушать в закрытом режиме ходатайства "Северстали" и ФАС России об утверждении мирового соглашения по так называемому "делу металлургов", в рамках которого компания была оштрафована на сумму более 8,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Северсталь" оспаривает в суде акты антимонопольного ведомства – решение о нарушении антимонопольного законодательства и предписание от 24 февраля 2022 года, а также постановление о привлечении к административной ответственности от 29 сентября 2022 года. Ходатайство о переходе к рассмотрению дела в закрытом режиме заявила металлургическая компания, ФАС его поддержала. Как пояснил представитель ФАС, мировое соглашение является конфиденциальным, так как содержит, в частности, коммерческую тайну "Северстали".

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