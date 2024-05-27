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Суд рассмотрит мировую по "делу металлургов" в закрытом режиме - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Суд рассмотрит мировую по "делу металлургов" в закрытом режиме
Суд рассмотрит мировую по "делу металлургов" в закрытом режиме - 27.05.2024, ПРАЙМ
Суд рассмотрит мировую по "делу металлургов" в закрытом режиме
Девятый арбитражный апелляционный суд решил слушать в закрытом режиме ходатайства "Северстали" и ФАС России об утверждении мирового соглашения по так... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T11:11+0300
2024-05-27T11:11+0300
экономика
бизнес
фас рф
суд
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд решил слушать в закрытом режиме ходатайства "Северстали" и ФАС России об утверждении мирового соглашения по так называемому "делу металлургов", в рамках которого компания была оштрафована на сумму более 8,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Северсталь" оспаривает в суде акты антимонопольного ведомства – решение о нарушении антимонопольного законодательства и предписание от 24 февраля 2022 года, а также постановление о привлечении к административной ответственности от 29 сентября 2022 года. Ходатайство о переходе к рассмотрению дела в закрытом режиме заявила металлургическая компания, ФАС его поддержала. Как пояснил представитель ФАС, мировое соглашение является конфиденциальным, так как содержит, в частности, коммерческую тайну "Северстали".
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бизнес, фас рф, суд
Экономика, Бизнес, ФАС РФ, суд
11:11 27.05.2024
 
Суд рассмотрит мировую по "делу металлургов" в закрытом режиме

РИА Новости: суд рассмотрит мировую "Северстали" и ФАС в закрытом режиме

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд решил слушать в закрытом режиме ходатайства "Северстали" и ФАС России об утверждении мирового соглашения по так называемому "делу металлургов", в рамках которого компания была оштрафована на сумму более 8,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Северсталь" оспаривает в суде акты антимонопольного ведомства – решение о нарушении антимонопольного законодательства и предписание от 24 февраля 2022 года, а также постановление о привлечении к административной ответственности от 29 сентября 2022 года.
Ходатайство о переходе к рассмотрению дела в закрытом режиме заявила металлургическая компания, ФАС его поддержала. Как пояснил представитель ФАС, мировое соглашение является конфиденциальным, так как содержит, в частности, коммерческую тайну "Северстали".
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
В ГД призвали ФАС заблокировать продажу акций оператора "Уфанет", пишут СМИ
27 мая, 09:05
 
ЭкономикаБизнесФАС РФсуд
 
 
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