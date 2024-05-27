https://1prime.ru/20240527/mobilizatsiya-848569204.html

На Украине не установили оснований для отказа в отсрочке от мобилизации

На Украине не установили оснований для отказа в отсрочке от мобилизации - 27.05.2024, ПРАЙМ

На Украине не установили оснований для отказа в отсрочке от мобилизации

Правительство Украины не устанавливало оснований для отказа в отсрочке от мобилизации, это позволит комиссиям назвать любую причину. Об этом сообщает украинское | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T17:03+0300

2024-05-27T17:03+0300

2024-05-27T17:03+0300

украина

мобилизация на украине

отсрочка

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/57/842195739_203:0:2198:1122_1920x0_80_0_0_39b60b6151d61ed770433aa4a19689d0.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Правительство Украины не устанавливало оснований для отказа в отсрочке от мобилизации, это позволит комиссиям назвать любую причину. Об этом сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета"."Комиссия при территориальном центре комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) сможет отказать в предоставлении отсрочки по любым причинам, поскольку постановление кабмина (о порядке призыва на военную службу во время мобилизации – ред.) не устанавливает конкретных оснований для отказа", - сказано в публикации.Кроме того, отмечают в издании, при отказе от отсрочки военнообязанный может оспорить решение в суде, однако как будет определяться законность принятого комиссией решения непонятно.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.

https://1prime.ru/20240527/ukraina-848549194.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, мобилизация на украине, отсрочка