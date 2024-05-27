https://1prime.ru/20240527/mosbirzha-848575992.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов впервые с марта
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов впервые с марта - 27.05.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов впервые с марта
Индекс Московской биржи перед закрытием основной торговой сессии упал ниже 3300 пунктов впервые с марта, следует из данных торговой площадки. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T18:51+0300
2024-05-27T18:51+0300
2024-05-27T18:53+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи перед закрытием основной торговой сессии упал ниже 3300 пунктов впервые с марта, следует из данных торговой площадки. Рублевый индекс Мосбиржи к 18.40 мск упал на 2,87%, до 3299,14 пункта - до минимума с марта 2024 года.
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индекс мосбиржи, снижение
Экономика, индекс Мосбиржи, снижение
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов впервые с марта
Индекс Московской биржи опустился ниже 3300 пунктов впервые с марта
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи перед закрытием основной торговой сессии упал ниже 3300 пунктов впервые с марта, следует из данных торговой площадки.
Рублевый индекс Мосбиржи к 18.40 мск упал на 2,87%, до 3299,14 пункта - до минимума с марта 2024 года.
Индекс Мосбиржи превысил 3500 пунктов впервые с февраля 2022 года