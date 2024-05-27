https://1prime.ru/20240527/mosbirzha-848575992.html

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов впервые с марта

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов впервые с марта - 27.05.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов впервые с марта

Индекс Московской биржи перед закрытием основной торговой сессии упал ниже 3300 пунктов впервые с марта, следует из данных торговой площадки. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T18:51+0300

2024-05-27T18:51+0300

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экономика

индекс мосбиржи

снижение

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи перед закрытием основной торговой сессии упал ниже 3300 пунктов впервые с марта, следует из данных торговой площадки. Рублевый индекс Мосбиржи к 18.40 мск упал на 2,87%, до 3299,14 пункта - до минимума с марта 2024 года.

https://1prime.ru/20240517/mosbirzha-848285073.html

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индекс мосбиржи, снижение