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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов впервые с марта - 27.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240527/mosbirzha-848575992.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов впервые с марта
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов впервые с марта - 27.05.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов впервые с марта
Индекс Московской биржи перед закрытием основной торговой сессии упал ниже 3300 пунктов впервые с марта, следует из данных торговой площадки. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T18:51+0300
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экономика
индекс мосбиржи
снижение
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи перед закрытием основной торговой сессии упал ниже 3300 пунктов впервые с марта, следует из данных торговой площадки. Рублевый индекс Мосбиржи к 18.40 мск упал на 2,87%, до 3299,14 пункта - до минимума с марта 2024 года.
https://1prime.ru/20240517/mosbirzha-848285073.html
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индекс мосбиржи, снижение
Экономика, индекс Мосбиржи, снижение
18:51 27.05.2024 (обновлено: 18:53 27.05.2024)
 
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов впервые с марта

Индекс Московской биржи опустился ниже 3300 пунктов впервые с марта

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи перед закрытием основной торговой сессии упал ниже 3300 пунктов впервые с марта, следует из данных торговой площадки.
Рублевый индекс Мосбиржи к 18.40 мск упал на 2,87%, до 3299,14 пункта - до минимума с марта 2024 года.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Индекс Мосбиржи превысил 3500 пунктов впервые с февраля 2022 года
17 мая, 15:54
 
Экономикаиндекс Мосбиржиснижение
 
 
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