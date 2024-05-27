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В России снизился объем средств, похищенных мошенниками у клиентов банков - 27.05.2024, ПРАЙМ
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В России снизился объем средств, похищенных мошенниками у клиентов банков
В России снизился объем средств, похищенных мошенниками у клиентов банков - 27.05.2024, ПРАЙМ
В России снизился объем средств, похищенных мошенниками у клиентов банков
Мошенникам в I квартале 2024 года удалось похитить у клиентов банков 4,3 миллиарда рублей, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T10:22+0300
2024-05-27T11:34+0300
банк россии
мошенники
банки
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мошенникам в I квартале 2024 года удалось похитить у клиентов банков 4,3 миллиарда рублей, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает регулятор."В I квартале 2024 года злоумышленникам удалось похитить у клиентов банков 4,3 млрд рублей, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Размер потерь граждан на 8% превышает средние показатели хищений 2023 года, тогда как количество мошеннических операций практически не выросло", - говорится в сообщении.При этом потери физлиц составили почти 3,998 миллиарда рублей, а компаний - 265,5 миллиона рублей. Доля возмещенных средств составила 7,7% против 4,3% годом ранее.По данным ЦБ, банки за этот период отразили в пять раз больше попыток злоумышленников похитить средства, чем годом ранее - почти 13,9 миллиона, предотвратив хищение 2 триллионов рублей, что почти в три раза больше, чем в первом квартале 2023 года. "Такие результаты во многом обусловлены тем, что кредитные организации постоянно совершенствуют свои антифрод-системы", - указал регулятор.Банк России инициировал блокировку 14,8 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 48,6 тысячи телефонных номеров, которые использовали злоумышленники, для последующей блокировки.По данным Банка России, всего в 2023 году кибермошенники украли у клиентов банков 15,8 миллиарда рублей, что является рекордным объемом похищенных средств за год.
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мошенники, банки
Банк России, мошенники, Банки
10:22 27.05.2024 (обновлено: 11:34 27.05.2024)
 
В России снизился объем средств, похищенных мошенниками у клиентов банков

ЦБ: мошенники похитили у клиентов банков 4,3 миллиарда рублей в первом квартале

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мошенникам в I квартале 2024 года удалось похитить у клиентов банков 4,3 миллиарда рублей, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает регулятор.
"В I квартале 2024 года злоумышленникам удалось похитить у клиентов банков 4,3 млрд рублей, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Размер потерь граждан на 8% превышает средние показатели хищений 2023 года, тогда как количество мошеннических операций практически не выросло", - говорится в сообщении.
При этом потери физлиц составили почти 3,998 миллиарда рублей, а компаний - 265,5 миллиона рублей. Доля возмещенных средств составила 7,7% против 4,3% годом ранее.
По данным ЦБ, банки за этот период отразили в пять раз больше попыток злоумышленников похитить средства, чем годом ранее - почти 13,9 миллиона, предотвратив хищение 2 триллионов рублей, что почти в три раза больше, чем в первом квартале 2023 года. "Такие результаты во многом обусловлены тем, что кредитные организации постоянно совершенствуют свои антифрод-системы", - указал регулятор.
%Сим карты - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
Бери выше: мошенники воруют чужие данные прямо в салонах связи
24 мая, 03:03
Банк России инициировал блокировку 14,8 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 48,6 тысячи телефонных номеров, которые использовали злоумышленники, для последующей блокировки.
По данным Банка России, всего в 2023 году кибермошенники украли у клиентов банков 15,8 миллиарда рублей, что является рекордным объемом похищенных средств за год.
 
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