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В России снизился объем средств, похищенных мошенниками у клиентов банков

В России снизился объем средств, похищенных мошенниками у клиентов банков - 27.05.2024, ПРАЙМ

В России снизился объем средств, похищенных мошенниками у клиентов банков

Мошенникам в I квартале 2024 года удалось похитить у клиентов банков 4,3 миллиарда рублей, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T10:22+0300

2024-05-27T10:22+0300

2024-05-27T11:34+0300

банк россии

мошенники

банки

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мошенникам в I квартале 2024 года удалось похитить у клиентов банков 4,3 миллиарда рублей, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает регулятор."В I квартале 2024 года злоумышленникам удалось похитить у клиентов банков 4,3 млрд рублей, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Размер потерь граждан на 8% превышает средние показатели хищений 2023 года, тогда как количество мошеннических операций практически не выросло", - говорится в сообщении.При этом потери физлиц составили почти 3,998 миллиарда рублей, а компаний - 265,5 миллиона рублей. Доля возмещенных средств составила 7,7% против 4,3% годом ранее.По данным ЦБ, банки за этот период отразили в пять раз больше попыток злоумышленников похитить средства, чем годом ранее - почти 13,9 миллиона, предотвратив хищение 2 триллионов рублей, что почти в три раза больше, чем в первом квартале 2023 года. "Такие результаты во многом обусловлены тем, что кредитные организации постоянно совершенствуют свои антифрод-системы", - указал регулятор.Банк России инициировал блокировку 14,8 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 48,6 тысячи телефонных номеров, которые использовали злоумышленники, для последующей блокировки.По данным Банка России, всего в 2023 году кибермошенники украли у клиентов банков 15,8 миллиарда рублей, что является рекордным объемом похищенных средств за год.

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мошенники, банки