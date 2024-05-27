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МТС продлит предложение о выкупе акций у нерезидентов - 27.05.2024, ПРАЙМ
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МТС продлит предложение о выкупе акций у нерезидентов
МТС продлит предложение о выкупе акций у нерезидентов - 27.05.2024, ПРАЙМ
МТС продлит предложение о выкупе акций у нерезидентов
МТС продлевает до 18 июня предложение о выкупе акций у нерезидентов по 95 рублей за штуку, говорится в сообщении на сайте компании. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T15:25+0300
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россия
мтс
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. МТС продлевает до 18 июня предложение о выкупе акций у нерезидентов по 95 рублей за штуку, говорится в сообщении на сайте компании."ПАО "МТС" … уведомляет о продлении ООО "Стрим Диджитал" ("Покупатель") срока приема заявок в рамках тендерного предложения с 28 мая 2024 г. до 18 июня 2024 г. … Размер тендерного предложения и цена приобретения в размере 95,0 рублей за акцию ("Цена приобретения") были установлены в соответствии с разрешением правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации", - говорится в сообщении.В конце апреля структура МТС сделала предложение о выкупе до 4,2% акций компании у нерезидентов, оно одобрено правкомиссией по иностранным инвестициям.
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россия, мтс
РОССИЯ, МТС
15:25 27.05.2024 (обновлено: 15:35 27.05.2024)
 
МТС продлит предложение о выкупе акций у нерезидентов

МТС продлит до 18 июня предложение о выкупе акций у нерезидентов по 95 руб за штуку

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. МТС продлевает до 18 июня предложение о выкупе акций у нерезидентов по 95 рублей за штуку, говорится в сообщении на сайте компании.
"ПАО "МТС" … уведомляет о продлении ООО "Стрим Диджитал" ("Покупатель") срока приема заявок в рамках тендерного предложения с 28 мая 2024 г. до 18 июня 2024 г. … Размер тендерного предложения и цена приобретения в размере 95,0 рублей за акцию ("Цена приобретения") были установлены в соответствии с разрешением правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В конце апреля структура МТС сделала предложение о выкупе до 4,2% акций компании у нерезидентов, оно одобрено правкомиссией по иностранным инвестициям.
 
РОССИЯМТС
 
 
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