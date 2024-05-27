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МТС продлит предложение о выкупе акций у нерезидентов

МТС продлит предложение о выкупе акций у нерезидентов - 27.05.2024, ПРАЙМ

МТС продлит предложение о выкупе акций у нерезидентов

МТС продлевает до 18 июня предложение о выкупе акций у нерезидентов по 95 рублей за штуку, говорится в сообщении на сайте компании. | 27.05.2024, ПРАЙМ

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россия

мтс

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. МТС продлевает до 18 июня предложение о выкупе акций у нерезидентов по 95 рублей за штуку, говорится в сообщении на сайте компании."ПАО "МТС" … уведомляет о продлении ООО "Стрим Диджитал" ("Покупатель") срока приема заявок в рамках тендерного предложения с 28 мая 2024 г. до 18 июня 2024 г. … Размер тендерного предложения и цена приобретения в размере 95,0 рублей за акцию ("Цена приобретения") были установлены в соответствии с разрешением правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации", - говорится в сообщении.В конце апреля структура МТС сделала предложение о выкупе до 4,2% акций компании у нерезидентов, оно одобрено правкомиссией по иностранным инвестициям.

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