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В Киеве заявили о начале переговоров по программе финансирования от МВФ

В Киеве заявили о начале переговоров по программе финансирования от МВФ - 27.05.2024, ПРАЙМ

В Киеве заявили о начале переговоров по программе финансирования от МВФ

Минфин Украины сообщил о начале переговоров об очередном пересмотре программы расширенного финансирования от Международного валютного фонда. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T13:52+0300

2024-05-27T13:52+0300

2024-05-27T13:52+0300

украина

мвф

финансирование украины

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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минфин Украины сообщил о начале переговоров об очередном пересмотре программы расширенного финансирования от Международного валютного фонда.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках пересмотра программы расширенного финансирования от МВФ Киев рассчитывает привлечь в госбюджет очередную помощь в размере 2,2 миллиарда долларов."Представители МВФ и Украины начинают переговоры о четвертом пересмотре программы Extended Fund Facility. Министр финансов Украины Сергей Марченко принял участие онлайн в открытии миссии. Целью встреч является обсуждение состояния выполнения Украиной условий меморандума об экономической и финансовой политике", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минфина Украины.В ведомстве отметили, что рассчитывают получить следующий транш от МВФ объемом 2,2 миллиарда долларов уже в июне.Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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украина, мвф, финансирование украины