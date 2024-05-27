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Предложения целевого набора разместят на "Работе России"

Предложения целевого набора разместят на "Работе России" - 27.05.2024, ПРАЙМ

Предложения целевого набора разместят на "Работе России"

Являющиеся заказчиками целевого обучения для студентов работодатели выложат свои предложения на единой цифровой платформе (ЕЦП) "Работа России" до 10 июня. Об... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T13:21+0300

2024-05-27T13:21+0300

2024-05-27T13:31+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Являющиеся заказчиками целевого обучения для студентов работодатели выложат свои предложения на единой цифровой платформе (ЕЦП) "Работа России" до 10 июня. Об этом сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда. Отмечается, что после публикации предложения не подлежат изменению. "Все договоры целевого обучения должны быть заключены после издания акта учебного заведения о приеме абитуриента на обучение, но до 1 сентября 2024 года", — сказано в сообщении. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, в сообщении сказано, что после запуска новых механизмов организации и порядка целевого приема и квоты заказчик целевого обучения размещает предложения о заключении договора на "Работе России". Договор о целевом обучении можно заключить как при приеме на обучение, так и во время обучения, при этом он может быть заключен только с одним заказчиком. Аппарат Голиковой уточнил, что выпускнику вуза или колледжа потребуется отработать в выступившей заказчиком обучения организации не менее трех лет. При этом требования к успеваемости обучающегося, различные меры его поддержки могут быть предусмотрены в целевом договоре. Также отмечается, что новый механизм организации целевого приема и обучения в колледжах и вузах позволит сделать его прозрачным, публичным и доступным на конкурсной основе для всех желающих. Ожидается, что возможности бесплатно получить востребованную профессию расширятся, появится гарантия первого трудоустройства. Новый механизм должен стать серьезным шагом к ориентированности профессионального образования на запросы рынка труда, а также к разработке требований по подготовке кадров на основе долгосрочного прогноза потребностей рынка труда, сообщили в аппарате. Механизм позволит более точно сопоставить виды экономической деятельности с профессиями, специальностями и направлениями подготовки при формировании контрольных цифр приема в образовательные организации". Голикова поручила Минтруду, Роструду, Минпросвещения и Минобрнауки донастроить целевой прием, а Роструду еще доработать функционал личных кабинетов образовательных организаций на портале "Работа России".

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бизнес, образование, прием на работу