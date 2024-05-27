Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Усманов назвал рост налогов для богатых "справедливым" и "назревшим" - 27.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240527/nalogi-848575499.html
Усманов назвал рост налогов для богатых "справедливым" и "назревшим"
Усманов назвал рост налогов для богатых "справедливым" и "назревшим" - 27.05.2024, ПРАЙМ
Усманов назвал рост налогов для богатых "справедливым" и "назревшим"
Алишер Усманов считает увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами "давно назревшим решением". однако рост госрасходов должен быть "без... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T18:27+0300
2024-05-27T18:39+0300
алишер усманов
подоходный налог
прогрессивная шкала ндфл
https://cdnn.1prime.ru/img/82666/81/826668168_0:116:4498:2646_1920x0_80_0_0_f8db4f1b1598ae532bef35c7e6bafe5e.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Алишер Усманов считает увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами "давно назревшим решением". однако рост госрасходов должен быть "без давления на широкие слои населения". Его слова передает РБК. "Я ушел из бизнеса и, как мне кажется, имею возможность смотреть на экономические процессы как частное лицо", - отметил Усманов. Минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может составить 150 тысяч рублей, следует из полного текста рекомендаций комитета по бюджету Госдумы по совершенствованию налоговой системы. Публичное обсуждение налоговых изменений началось 20 мая. Президент "Опоры России" Александр Калинин отмечал, что новые параметры должны заработать с 2025 года и быть зафиксированы на следующие шесть лет.
https://1prime.ru/20240523/nalogi-848453003.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82666/81/826668168_145:0:4353:3156_1920x0_80_0_0_b26ebcc3c11d4e58bd18031156c25798.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алишер усманов, подоходный налог, прогрессивная шкала ндфл
Алишер Усманов, подоходный налог, прогрессивная шкала НДФЛ
18:27 27.05.2024 (обновлено: 18:39 27.05.2024)
 
Усманов назвал рост налогов для богатых "справедливым" и "назревшим"

РБК: Усманов назвал рост налогов для богатых "справедливым" и "назревшим"

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова#Предприниматель Алишер Усманов
#Предприниматель Алишер Усманов - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Алишер Усманов считает увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами "давно назревшим решением". однако рост госрасходов должен быть "без давления на широкие слои населения". Его слова передает РБК.
"Я ушел из бизнеса и, как мне кажется, имею возможность смотреть на экономические процессы как частное лицо", - отметил Усманов.
Минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может составить 150 тысяч рублей, следует из полного текста рекомендаций комитета по бюджету Госдумы по совершенствованию налоговой системы. Публичное обсуждение налоговых изменений началось 20 мая. Президент "Опоры России" Александр Калинин отмечал, что новые параметры должны заработать с 2025 года и быть зафиксированы на следующие шесть лет.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
"Кто такой богатый?" В ГД задали главный вопрос по налоговой системе
23 мая, 16:58
 
Алишер Усмановподоходный налогпрогрессивная шкала НДФЛ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала