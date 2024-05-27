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Усманов назвал рост налогов для богатых "справедливым" и "назревшим"

Усманов назвал рост налогов для богатых "справедливым" и "назревшим" - 27.05.2024, ПРАЙМ

Усманов назвал рост налогов для богатых "справедливым" и "назревшим"

Алишер Усманов считает увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами "давно назревшим решением". однако рост госрасходов должен быть "без... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T18:27+0300

2024-05-27T18:27+0300

2024-05-27T18:39+0300

алишер усманов

подоходный налог

прогрессивная шкала ндфл

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Алишер Усманов считает увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами "давно назревшим решением". однако рост госрасходов должен быть "без давления на широкие слои населения". Его слова передает РБК. "Я ушел из бизнеса и, как мне кажется, имею возможность смотреть на экономические процессы как частное лицо", - отметил Усманов. Минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может составить 150 тысяч рублей, следует из полного текста рекомендаций комитета по бюджету Госдумы по совершенствованию налоговой системы. Публичное обсуждение налоговых изменений началось 20 мая. Президент "Опоры России" Александр Калинин отмечал, что новые параметры должны заработать с 2025 года и быть зафиксированы на следующие шесть лет.

https://1prime.ru/20240523/nalogi-848453003.html

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алишер усманов, подоходный налог, прогрессивная шкала ндфл