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Глава Чувашии назвал преимущества модернизации налоговой системы России

Глава Чувашии назвал преимущества модернизации налоговой системы России - 27.05.2024, ПРАЙМ

Глава Чувашии назвал преимущества модернизации налоговой системы России

Усовершенствованная налоговая система РФ обеспечит справедливое перераспределение ресурсов, заявил РИА Новости глава Чувашии Олег Николаев. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T11:31+0300

2024-05-27T11:31+0300

2024-05-27T11:31+0300

экономика

россия

налогообложение

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая — ПРАЙМ. Усовершенствованная налоговая система РФ обеспечит справедливое перераспределение ресурсов, заявил РИА Новости глава Чувашии Олег Николаев. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал рекомендации Госдумы, подготовленные по итогам парламентских слушаний концепции совершенствования налоговой системы России, представленной кабмином. Как отметил спикер ГД, прогрессивная шкала налогообложения не должна затронуть участников СВО, которые защищают Россию. "Во-первых, сохраняется стабильность налоговой системы и планирование вдолгую. Во-вторых, обеспечивается защищенность, прежде всего, малодоходных слоев населения и, конечно же, поддержка семей и участников СВО. В-третьих, это направление дополнительных доходов на поддержку как раз тех категорий, которые требуют соответствующие помощи со стороны государства", - заявил Николаев. По мнению главы Чувашии, взятые за основу в обсуждении подходы "имеют очень хорошую перспективу". "Самое главное — очень твердый фундамент для того, чтобы быть уверенными, что налогообложение обеспечит стабильное развитие, а самое главное - справедливое перераспределение ресурсов, на что в принципе и должна быть ориентирована налоговая система", - подчеркнул Николаев.

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россия, налогообложение