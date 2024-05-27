https://1prime.ru/20240527/nato-848534247.html

НАТО усилит свою роль в поддержке Украины, заявил Столтенберг

НАТО усилит свою роль в поддержке Украины, заявил Столтенберг - 27.05.2024, ПРАЙМ

НАТО усилит свою роль в поддержке Украины, заявил Столтенберг

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что в ходе саммита в США удастся согласовать более сильную роль НАТО в возможностях... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T10:23+0300

2024-05-27T10:23+0300

2024-05-27T10:23+0300

политика

нато

поддержка украины

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – ПРАЙМ. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что в ходе саммита в США удастся согласовать более сильную роль НАТО в возможностях подготовки украинских военных за пределами Украины, а также в координации многолетней поддержки и финансирования Киева."На саммите я рассчитываю на более крепкую роль альянса в подготовке военных, координации многолетней поддержки и финансирования Украины", — заявил он, выступая на парламентской ассамблее НАТО.По словам генсека, для этого планируется создать специальную структуру.Столтенберг подчеркнул, что у НАТО остаются две основные задачи — оказание помощи Киеву и предотвращение эскалации конфликта, распространения его на другие территории вне Украины, перерастание в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе. "НАТО не будет стороной конфликта на Украине, сил НАТО не будет на земле", — сказал он.Кроме того, Столтенберг заявил, что альянс усиливает свою активность на Крайнем Севере, вновь открывает базы, проводит учения в ответ на "усиление присутствия России в регионе".

https://1prime.ru/20240527/nato-848534026.html

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нато, поддержка украины, йенс столтенберг