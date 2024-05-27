https://1prime.ru/20240527/nato-848534247.html
НАТО усилит свою роль в поддержке Украины, заявил Столтенберг
НАТО усилит свою роль в поддержке Украины, заявил Столтенберг - 27.05.2024, ПРАЙМ
НАТО усилит свою роль в поддержке Украины, заявил Столтенберг
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что в ходе саммита в США удастся согласовать более сильную роль НАТО в возможностях... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T10:23+0300
2024-05-27T10:23+0300
2024-05-27T10:23+0300
политика
нато
поддержка украины
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – ПРАЙМ. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что в ходе саммита в США удастся согласовать более сильную роль НАТО в возможностях подготовки украинских военных за пределами Украины, а также в координации многолетней поддержки и финансирования Киева."На саммите я рассчитываю на более крепкую роль альянса в подготовке военных, координации многолетней поддержки и финансирования Украины", — заявил он, выступая на парламентской ассамблее НАТО.По словам генсека, для этого планируется создать специальную структуру.Столтенберг подчеркнул, что у НАТО остаются две основные задачи — оказание помощи Киеву и предотвращение эскалации конфликта, распространения его на другие территории вне Украины, перерастание в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе. "НАТО не будет стороной конфликта на Украине, сил НАТО не будет на земле", — сказал он.Кроме того, Столтенберг заявил, что альянс усиливает свою активность на Крайнем Севере, вновь открывает базы, проводит учения в ответ на "усиление присутствия России в регионе".
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нато, поддержка украины, йенс столтенберг
Политика, НАТО, поддержка Украины, Йенс Столтенберг
НАТО усилит свою роль в поддержке Украины, заявил Столтенберг
Столтенберг: НАТО на саммите в США усилит роль организации в поддержке Киева
БРЮССЕЛЬ, 27 мая – ПРАЙМ. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что в ходе саммита в США удастся согласовать более сильную роль НАТО в возможностях подготовки украинских военных за пределами Украины, а также в координации многолетней поддержки и финансирования Киева.
"На саммите я рассчитываю на более крепкую роль альянса в подготовке военных, координации многолетней поддержки и финансирования Украины", — заявил он, выступая на парламентской ассамблее НАТО.
По словам генсека, для этого планируется создать специальную структуру.
Столтенберг подчеркнул, что у НАТО остаются две основные задачи — оказание помощи Киеву и предотвращение эскалации конфликта, распространения его на другие территории вне Украины, перерастание в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе.
"НАТО не будет стороной конфликта на Украине, сил НАТО не будет на земле", — сказал он.
Кроме того, Столтенберг заявил, что альянс усиливает свою активность на Крайнем Севере, вновь открывает базы, проводит учения в ответ на "усиление присутствия России в регионе".
НАТО не планирует готовить военных на Украине, заявил Столтенберг