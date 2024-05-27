https://1prime.ru/20240527/nato-848535207.html

Генсек НАТО оценил перспективы членства Украины в альянсе

Генсек НАТО оценил перспективы членства Украины в альянсе - 27.05.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО оценил перспективы членства Украины в альянсе

В НАТО отсутствует единое мнение о том, когда Киев сможет стать членом альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T10:58+0300

2024-05-27T10:58+0300

2024-05-27T10:58+0300

политика

нато

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/37/841263704_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_45b54634f6a07f9b68d72a6c5019c2e3.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. В НАТО отсутствует единое мнение о том, когда Киев сможет стать членом альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг."Страны НАТО договорились о том, что Украина станет членом альянса, но консенсуса по срокам нет. Надо сделать все, чтобы Украина сохранилась, и, когда будут созданы политические условия, чтобы Украина сразу стала членом НАТО", — сообщил Столтенберг.Украина уже является одним из пяти партнеров НАТО вместе с Австралией, Грузией, Иорданией и Швецией. Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2022 года подал заявку на ускоренное вступление в НАТО.Ранее в 2021 году лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе подтвердили решение о предоставлении Киеву плана действий по членству, а также подчеркнули, что Украина имеет право самостоятельно определить свое будущее и внешнюю политику.

https://1prime.ru/20240527/nato-848534247.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, украина