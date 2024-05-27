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Генсек НАТО оценил перспективы членства Украины в альянсе
Генсек НАТО оценил перспективы членства Украины в альянсе - 27.05.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО оценил перспективы членства Украины в альянсе
В НАТО отсутствует единое мнение о том, когда Киев сможет стать членом альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T10:58+0300
2024-05-27T10:58+0300
2024-05-27T10:58+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. В НАТО отсутствует единое мнение о том, когда Киев сможет стать членом альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг."Страны НАТО договорились о том, что Украина станет членом альянса, но консенсуса по срокам нет. Надо сделать все, чтобы Украина сохранилась, и, когда будут созданы политические условия, чтобы Украина сразу стала членом НАТО", — сообщил Столтенберг.Украина уже является одним из пяти партнеров НАТО вместе с Австралией, Грузией, Иорданией и Швецией. Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2022 года подал заявку на ускоренное вступление в НАТО.Ранее в 2021 году лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе подтвердили решение о предоставлении Киеву плана действий по членству, а также подчеркнули, что Украина имеет право самостоятельно определить свое будущее и внешнюю политику.
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нато, украина
Генсек НАТО оценил перспективы членства Украины в альянсе
Столтенберг: для членства Украины в НАТО не созданы политические условия
БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. В НАТО отсутствует единое мнение о том, когда Киев сможет стать членом альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Страны НАТО договорились о том, что Украина станет членом альянса, но консенсуса по срокам нет. Надо сделать все, чтобы Украина сохранилась, и, когда будут созданы политические условия, чтобы Украина сразу стала членом НАТО", — сообщил Столтенберг.
Украина уже является одним из пяти партнеров НАТО вместе с Австралией, Грузией, Иорданией и Швецией. Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2022 года подал заявку на ускоренное вступление в НАТО.
Ранее в 2021 году лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе подтвердили решение о предоставлении Киеву плана действий по членству, а также подчеркнули, что Украина имеет право самостоятельно определить свое будущее и внешнюю политику.
НАТО усилит свою роль в поддержке Украины, заявил Столтенберг