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В НАТО заявили об отсутствии прямых угроз альянсу в Черноморском регионе
В НАТО заявили об отсутствии прямых угроз альянсу в Черноморском регионе - 27.05.2024, ПРАЙМ
В НАТО заявили об отсутствии прямых угроз альянсу в Черноморском регионе
НАТО не наблюдает непосредственной угрозы кому-либо из членов альянса в Черноморском регионе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T13:37+0300
2024-05-27T13:37+0300
2024-05-27T13:50+0300
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. НАТО не наблюдает непосредственной угрозы кому-либо из членов альянса в Черноморском регионе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Мы не наблюдаем непосредственных угроз нападения на членов НАТО", — сказал он.Столтенберг отметил, что альянс увеличивает свое присутствие в Черноморском регионе, проводит воздушное патрулирование и размещает боевые подразделения в Румынии и Болгарии. Это помогает лучше отслеживать действия России и быть готовым реагировать на повышение рисков.Генсек также сообщил, что альянс инвестирует в систему противоракетной обороны. Россия выражает обеспокоенность увеличением активности НАТО у своих западных границ, считая, что альянс нацелен на конфронтацию. Москва подчеркивает, что никому не угрожает, но не будет игнорировать действия, опасные для своих интересов.
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нато, россия, йенс столтенберг
Политика, НАТО, РОССИЯ, Йенс Столтенберг
В НАТО заявили об отсутствии прямых угроз альянсу в Черноморском регионе
Столтенберг заявил, что НАТО не видит угроз членам альянса в Черноморском регионе
БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. НАТО не наблюдает непосредственной угрозы кому-либо из членов альянса в Черноморском регионе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы не наблюдаем непосредственных угроз нападения на членов НАТО", — сказал он.
Столтенберг отметил, что альянс увеличивает свое присутствие в Черноморском регионе, проводит воздушное патрулирование и размещает боевые подразделения в Румынии и Болгарии. Это помогает лучше отслеживать действия России и быть готовым реагировать на повышение рисков.
Генсек также сообщил, что альянс инвестирует в систему противоракетной обороны.
Россия выражает обеспокоенность увеличением активности НАТО у своих западных границ, считая, что альянс нацелен на конфронтацию. Москва подчеркивает, что никому не угрожает, но не будет игнорировать действия, опасные для своих интересов.
В НАТО требуют от Столтенберга больше ясности по Украине, пишут СМИ