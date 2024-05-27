https://1prime.ru/20240527/nato-848544725.html

В НАТО заявили об отсутствии прямых угроз альянсу в Черноморском регионе

В НАТО заявили об отсутствии прямых угроз альянсу в Черноморском регионе - 27.05.2024, ПРАЙМ

В НАТО заявили об отсутствии прямых угроз альянсу в Черноморском регионе

НАТО не наблюдает непосредственной угрозы кому-либо из членов альянса в Черноморском регионе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T13:37+0300

2024-05-27T13:37+0300

2024-05-27T13:50+0300

политика

нато

россия

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. НАТО не наблюдает непосредственной угрозы кому-либо из членов альянса в Черноморском регионе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Мы не наблюдаем непосредственных угроз нападения на членов НАТО", — сказал он.Столтенберг отметил, что альянс увеличивает свое присутствие в Черноморском регионе, проводит воздушное патрулирование и размещает боевые подразделения в Румынии и Болгарии. Это помогает лучше отслеживать действия России и быть готовым реагировать на повышение рисков.Генсек также сообщил, что альянс инвестирует в систему противоракетной обороны. Россия выражает обеспокоенность увеличением активности НАТО у своих западных границ, считая, что альянс нацелен на конфронтацию. Москва подчеркивает, что никому не угрожает, но не будет игнорировать действия, опасные для своих интересов.

https://1prime.ru/20240527/yasnost-848539245.html

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нато, россия, йенс столтенберг