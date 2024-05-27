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Глава ВТБ заявил, что пока не видит угрозы повальной национализации - 27.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240527/natsionalizatsiya-848530029.html
Глава ВТБ заявил, что пока не видит угрозы повальной национализации
Глава ВТБ заявил, что пока не видит угрозы повальной национализации - 27.05.2024, ПРАЙМ
Глава ВТБ заявил, что пока не видит угрозы повальной национализации
Некоторые решения по возвращению в государственную собственность компаний, приватизированных в России в 90-е, не означают пересмотра базовых принципов... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T08:04+0300
2024-05-27T08:05+0300
экономика
андрей костин
национализация
россия
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Некоторые решения по возвращению в государственную собственность компаний, приватизированных в России в 90-е, не означают пересмотра базовых принципов приватизации, угрозы повальной национализации в стране пока не наблюдается, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Принципы рыночной экономики должны существовать. Президент недавно опять подтвердил, на съезде РСПП, что не будет пересмотра приватизации. Отдельные случаи не относятся к пересмотру базовых принципов приватизации. Они связаны с другими ситуациями – мошенническими, криминальными. Но базово мы должны смотреть вперед, а не назад… Угрозы повальной национализации пока не вижу", - заявил банкир в интервью изданию "Фонтанка". "Конечно, приватизация 90-х была несправедливая. Но как ее справедливой сделаешь? Как ее сделать, если в стране нет собственного капитала? Можно было либо иностранному капиталу отдать задешево, либо как-то пытаться самим справляться", - отметил также Костин. При этом, по его мнению, вопрос сейчас не в том, как это прошло, а в том, как дальше быть. "Сегодня у нас сильное государство. Теперь через залоговый аукцион предприятие не купишь. Но и частный бизнес энергичный, он ищет возможности, и это хорошо для экономики. Частный бизнес вернулся с Запада, куда он все время пытался нырнуть, обратно в Россию. Сейчас в стране достаточно много инвестиционных денег, надо просто привлечь их. Интерес есть", - отметил он.
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андрей костин, национализация, россия
Экономика, Андрей Костин, национализация, РОССИЯ
08:04 27.05.2024 (обновлено: 08:05 27.05.2024)
 
Глава ВТБ заявил, что пока не видит угрозы повальной национализации

Глава ВТБ Костин заявил, что пока не видит угрозы повальной национализации в РФ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Некоторые решения по возвращению в государственную собственность компаний, приватизированных в России в 90-е, не означают пересмотра базовых принципов приватизации, угрозы повальной национализации в стране пока не наблюдается, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Принципы рыночной экономики должны существовать. Президент недавно опять подтвердил, на съезде РСПП, что не будет пересмотра приватизации. Отдельные случаи не относятся к пересмотру базовых принципов приватизации. Они связаны с другими ситуациями – мошенническими, криминальными. Но базово мы должны смотреть вперед, а не назад… Угрозы повальной национализации пока не вижу", - заявил банкир в интервью изданию "Фонтанка".
"Конечно, приватизация 90-х была несправедливая. Но как ее справедливой сделаешь? Как ее сделать, если в стране нет собственного капитала? Можно было либо иностранному капиталу отдать задешево, либо как-то пытаться самим справляться", - отметил также Костин.
При этом, по его мнению, вопрос сейчас не в том, как это прошло, а в том, как дальше быть.
"Сегодня у нас сильное государство. Теперь через залоговый аукцион предприятие не купишь. Но и частный бизнес энергичный, он ищет возможности, и это хорошо для экономики. Частный бизнес вернулся с Запада, куда он все время пытался нырнуть, обратно в Россию. Сейчас в стране достаточно много инвестиционных денег, надо просто привлечь их. Интерес есть", - отметил он.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
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ЭкономикаАндрей КостиннационализацияРОССИЯ
 
 
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