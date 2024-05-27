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Россия и Узбекистан переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Россия и Узбекистан переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин
Россия и Узбекистан переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин - 27.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Узбекистан переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин
Россия и Узбекистан переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в сделках в прошлом году достигла 58 процентов. Об этом заявил российский лидер... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T15:40+0300
2024-05-27T15:40+0300
экономика
россия
узбекистан
владимир путин
расчеты в нацвалютах
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в сделках в прошлом году достигла 58 процентов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.Президент РФ выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.Глава государства отметил, что страны последовательно переходят в расчетах на нацвалюты, а в финансовых взаиморасчетах укрепляется сотрудничество между банками."Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам прошлого года достигла 58% и продолжает расти", - добавил Путин.
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россия, узбекистан, владимир путин, расчеты в нацвалютах
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Владимир Путин, расчеты в нацвалютах
15:40 27.05.2024
 
Россия и Узбекистан переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин

Путин: Россия и Узбекистан переходят на расчеты в нацвалютах, доля рубля в сделках растет

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк" Рубль
 Рубль - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в сделках в прошлом году достигла 58 процентов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Президент РФ выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.
Глава государства отметил, что страны последовательно переходят в расчетах на нацвалюты, а в финансовых взаиморасчетах укрепляется сотрудничество между банками.
"Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам прошлого года достигла 58% и продолжает расти", - добавил Путин.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
Путин назвал долю нацвалют в торговле России и Белоруссии
24 мая, 17:32
 
ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНВладимир Путинрасчеты в нацвалютах
 
 
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