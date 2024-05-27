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Россия и Узбекистан переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин

Россия и Узбекистан переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин - 27.05.2024, ПРАЙМ

Россия и Узбекистан переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин

Россия и Узбекистан переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в сделках в прошлом году достигла 58 процентов. Об этом заявил российский лидер... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T15:40+0300

2024-05-27T15:40+0300

2024-05-27T15:40+0300

экономика

россия

узбекистан

владимир путин

расчеты в нацвалютах

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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в сделках в прошлом году достигла 58 процентов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.Президент РФ выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.Глава государства отметил, что страны последовательно переходят в расчетах на нацвалюты, а в финансовых взаиморасчетах укрепляется сотрудничество между банками."Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам прошлого года достигла 58% и продолжает расти", - добавил Путин.

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узбекистан

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россия, узбекистан, владимир путин, расчеты в нацвалютах