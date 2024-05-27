https://1prime.ru/20240527/natsvalyuty-848552042.html
Россия и Узбекистан переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин
Россия и Узбекистан переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин - 27.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Узбекистан переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин
Россия и Узбекистан переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в сделках в прошлом году достигла 58 процентов. Об этом заявил российский лидер... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T15:40+0300
2024-05-27T15:40+0300
2024-05-27T15:40+0300
экономика
россия
узбекистан
владимир путин
расчеты в нацвалютах
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/19/830581968_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_d8cbf46a7a682bd05bd9d01e937e9a3f.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в сделках в прошлом году достигла 58 процентов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.Президент РФ выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.Глава государства отметил, что страны последовательно переходят в расчетах на нацвалюты, а в финансовых взаиморасчетах укрепляется сотрудничество между банками."Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам прошлого года достигла 58% и продолжает расти", - добавил Путин.
https://1prime.ru/20240524/putin-848496497.html
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/19/830581968_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2da30718dd9cc4221aa4c2c2e126bbd8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, владимир путин, расчеты в нацвалютах
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Владимир Путин, расчеты в нацвалютах
Россия и Узбекистан переходят на расчеты в нацвалютах, заявил Путин
Путин: Россия и Узбекистан переходят на расчеты в нацвалютах, доля рубля в сделках растет
ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан переходят на расчеты в национальных валютах, доля рубля в сделках в прошлом году достигла 58 процентов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Президент РФ выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.
Глава государства отметил, что страны последовательно переходят в расчетах на нацвалюты, а в финансовых взаиморасчетах укрепляется сотрудничество между банками.
"Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам прошлого года достигла 58% и продолжает расти", - добавил Путин.
Путин назвал долю нацвалют в торговле России и Белоруссии