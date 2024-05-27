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В России растет число нелегально работающих граждан - 27.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240527/nelegaly-848575647.html
В России растет число нелегально работающих граждан
В России растет число нелегально работающих граждан - 27.05.2024, ПРАЙМ
В России растет число нелегально работающих граждан
В 2023 году в России нелегально работали около 795 тысяч россиян, тогда как годом ранее их было 649,2 тысячи, говорится в ответах кабмина на письменные запросы... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T18:39+0300
2024-05-27T18:44+0300
экономика
россия
нелегальные доходы
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В 2023 году в России нелегально работали около 795 тысяч россиян, тогда как годом ранее их было 649,2 тысячи, говорится в ответах кабмина на письменные запросы депутатов Госдумы, которые были заданы перед отчетом правительства в Думе, документ имеется у РИА Новости. Как сообщается, в течение 2023 года в стране выявили 794,9 тысячи россиян, которые находились в неформальных трудовых отношениях. По итогам 2022 года число таких граждан составляло 649,2 тысячи человек. "Количество выявленных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность без государственной регистрации, составило 332,6 тысяч единиц, из них 241,4 тысяч единиц оформили свою деятельность", - говорится в сообщении. При этом указывается, что 180,3 тысячи россиян из числа нелегально работавших в 2023 году зарегистрировались как самозанятые. Для борьбы с теневой занятостью в Российской Федерации действует план мероприятий на 2022-2024 годы. Новый федеральный закон "О занятости населения в РФ" предусматривает основы противодействия нелегальной занятости с определением полномочий органов государственной, региональной и муниципальной власти, внебюджетных фондов, профсоюзов и работодателей.
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россия, нелегальные доходы
Экономика, РОССИЯ, нелегальные доходы
18:39 27.05.2024 (обновлено: 18:44 27.05.2024)
 
В России растет число нелегально работающих граждан

Кабмин: в России растет число нелегально работающих граждан

© fotolia.com / OlegDoroshinДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© fotolia.com / OlegDoroshin
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В 2023 году в России нелегально работали около 795 тысяч россиян, тогда как годом ранее их было 649,2 тысячи, говорится в ответах кабмина на письменные запросы депутатов Госдумы, которые были заданы перед отчетом правительства в Думе, документ имеется у РИА Новости.
Как сообщается, в течение 2023 года в стране выявили 794,9 тысячи россиян, которые находились в неформальных трудовых отношениях. По итогам 2022 года число таких граждан составляло 649,2 тысячи человек.
"Количество выявленных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность без государственной регистрации, составило 332,6 тысяч единиц, из них 241,4 тысяч единиц оформили свою деятельность", - говорится в сообщении.
При этом указывается, что 180,3 тысячи россиян из числа нелегально работавших в 2023 году зарегистрировались как самозанятые.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
Минфин не будет менять налоговый режим для самозанятых в России
23 мая, 13:43
Для борьбы с теневой занятостью в Российской Федерации действует план мероприятий на 2022-2024 годы. Новый федеральный закон "О занятости населения в РФ" предусматривает основы противодействия нелегальной занятости с определением полномочий органов государственной, региональной и муниципальной власти, внебюджетных фондов, профсоюзов и работодателей.
 
ЭкономикаРОССИЯнелегальные доходы
 
 
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