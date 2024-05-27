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В Турции стали чаще обманывать желающих открыть счет россиян, сообщили СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240527/obman-848529209.html
В Турции стали чаще обманывать желающих открыть счет россиян, сообщили СМИ
В Турции стали чаще обманывать желающих открыть счет россиян, сообщили СМИ - 27.05.2024, ПРАЙМ
В Турции стали чаще обманывать желающих открыть счет россиян, сообщили СМИ
Случаи обмана граждан России, желающих открыть банковский счёт на фоне проблем с переводами средств, участились в Турции, мошенники используют социальные сети... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T07:13+0300
2024-05-27T07:13+0300
экономика
турция
счет в банке
россияне
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АНКАРА, 27 мая – ПРАЙМ. Случаи обмана граждан России, желающих открыть банковский счёт на фоне проблем с переводами средств, участились в Турции, мошенники используют социальные сети для привлечения клиентов, которым за определенную плату "гарантируют" стопроцентный результат, сообщил РИА Новости источник в одном из частных банков столицы. Счета гражданам России в частных банках Турции открываются при усиленном контроле головных офисов, в ряде случаев имеются ограничения, сам процесс занимает минимум три дня, заявил ранее РИА Новости источник в одном из частных банков страны. По его словам, одним из главных условий для открытия банковского счёта гражданам РФ является наличие неснимаемого депозита минимум в 10 тысяч долларов США. Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции, а также, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов. "В последнее время участились обращения граждан РФ, которые стали жертвами мошенников, обещавших им открыть банковские счёта в банках Турции. Мошенники, используя страницы в социальных сетях, привлекают различными рекламными кампаниями граждан РФ, обещая им простой способ открытия счёта без вида на жительства и права на работу со "стопроцентной гарантией". Призываем граждан РФ не поддаваться обещаниям и кампаниям, лично обращаться в банки и получать соответствующую информацию", - заявил собеседник агентства. По его словам, при наличии необходимых документов и проверке в головных офисах счета открываются гражданам РФ как в частных, так и в государственных банках. "К сожалению, пока всё ещё присутствуют проблемы с банковскими переводами из РФ в Турцию", - добавил источник в финансовой организации. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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турция, счет в банке, россияне
Экономика, ТУРЦИЯ, счет в банке, россияне
07:13 27.05.2024
 
В Турции стали чаще обманывать желающих открыть счет россиян, сообщили СМИ

РИА Новости: в Турции участились случаи обмана россиян, желающих открыть счет

© Unsplash/Engin YapiciВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Engin Yapici
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АНКАРА, 27 мая – ПРАЙМ. Случаи обмана граждан России, желающих открыть банковский счёт на фоне проблем с переводами средств, участились в Турции, мошенники используют социальные сети для привлечения клиентов, которым за определенную плату "гарантируют" стопроцентный результат, сообщил РИА Новости источник в одном из частных банков столицы.
Счета гражданам России в частных банках Турции открываются при усиленном контроле головных офисов, в ряде случаев имеются ограничения, сам процесс занимает минимум три дня, заявил ранее РИА Новости источник в одном из частных банков страны. По его словам, одним из главных условий для открытия банковского счёта гражданам РФ является наличие неснимаемого депозита минимум в 10 тысяч долларов США. Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции, а также, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов.
"В последнее время участились обращения граждан РФ, которые стали жертвами мошенников, обещавших им открыть банковские счёта в банках Турции. Мошенники, используя страницы в социальных сетях, привлекают различными рекламными кампаниями граждан РФ, обещая им простой способ открытия счёта без вида на жительства и права на работу со "стопроцентной гарантией". Призываем граждан РФ не поддаваться обещаниям и кампаниям, лично обращаться в банки и получать соответствующую информацию", - заявил собеседник агентства.
По его словам, при наличии необходимых документов и проверке в головных офисах счета открываются гражданам РФ как в частных, так и в государственных банках.
"К сожалению, пока всё ещё присутствуют проблемы с банковскими переводами из РФ в Турцию", - добавил источник в финансовой организации.
Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
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24 мая, 14:42
 
ЭкономикаТУРЦИЯсчет в банкероссияне
 
 
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