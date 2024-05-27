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Генсек НАТО поддержал использование Киевом западного оружия без ограничений - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Генсек НАТО поддержал использование Киевом западного оружия без ограничений
Генсек НАТО поддержал использование Киевом западного оружия без ограничений - 27.05.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО поддержал использование Киевом западного оружия без ограничений
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что поддерживает снятие ограничений на применение Киевом западного оружия по "легитимным целям" на российской... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T10:32+0300
2024-05-27T10:32+0300
политика
нато
поддержка украины
вооружение
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что поддерживает снятие ограничений на применение Киевом западного оружия по "легитимным целям" на российской территории. При этом он отметил, что "союзники должны сами решать, на каких условиях поставлять оружие Украине"."Но, как я говорил, настало время рассмотреть снятие ряда ограничений… Они (Украина – ред.) подвергаются атакам с территории РФ с помощью, ракет, артиллерии, им сложно отвечать в условиях действующих ограничений", — заявил он. По мнению Столтенберга, Киев "имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН, международным правом, в том числе атаковать легитимные военные цели на территории России". Он добавил, что ряд союзников уже снял такие ограничения, "позволив украинцам лучше защищаться". "Считаю, что пришло время снять и другие ограничения", — заключил Столтенберг
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нато, поддержка украины, вооружение, йенс столтенберг
Политика, НАТО, поддержка Украины, вооружение, Йенс Столтенберг
10:32 27.05.2024
 
Генсек НАТО поддержал использование Киевом западного оружия без ограничений

Столтенберг поддержал снятие ограничений на применение Киевом западного оружия

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что поддерживает снятие ограничений на применение Киевом западного оружия по "легитимным целям" на российской территории.
При этом он отметил, что "союзники должны сами решать, на каких условиях поставлять оружие Украине".
"Но, как я говорил, настало время рассмотреть снятие ряда ограничений… Они (Украина – ред.) подвергаются атакам с территории РФ с помощью, ракет, артиллерии, им сложно отвечать в условиях действующих ограничений", — заявил он.
По мнению Столтенберга, Киев "имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН, международным правом, в том числе атаковать легитимные военные цели на территории России".
Он добавил, что ряд союзников уже снял такие ограничения, "позволив украинцам лучше защищаться".
"Считаю, что пришло время снять и другие ограничения", — заключил Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
НАТО усилит свою роль в поддержке Украины, заявил Столтенберг
10:23
 
ПолитикаНАТОподдержка УкраинывооружениеЙенс Столтенберг
 
 
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