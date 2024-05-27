https://1prime.ru/20240527/ogranicheniya-848534579.html

Генсек НАТО поддержал использование Киевом западного оружия без ограничений

Генсек НАТО поддержал использование Киевом западного оружия без ограничений - 27.05.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО поддержал использование Киевом западного оружия без ограничений

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что поддерживает снятие ограничений на применение Киевом западного оружия по "легитимным целям" на российской... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T10:32+0300

2024-05-27T10:32+0300

2024-05-27T10:32+0300

политика

нато

поддержка украины

вооружение

йенс столтенберг

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/26/841262606_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_1499a709838f049591b2fa26b96f8369.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 мая – ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что поддерживает снятие ограничений на применение Киевом западного оружия по "легитимным целям" на российской территории. При этом он отметил, что "союзники должны сами решать, на каких условиях поставлять оружие Украине"."Но, как я говорил, настало время рассмотреть снятие ряда ограничений… Они (Украина – ред.) подвергаются атакам с территории РФ с помощью, ракет, артиллерии, им сложно отвечать в условиях действующих ограничений", — заявил он. По мнению Столтенберга, Киев "имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН, международным правом, в том числе атаковать легитимные военные цели на территории России". Он добавил, что ряд союзников уже снял такие ограничения, "позволив украинцам лучше защищаться". "Считаю, что пришло время снять и другие ограничения", — заключил Столтенберг

https://1prime.ru/20240527/nato-848534247.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, поддержка украины, вооружение, йенс столтенберг