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OZON изменил правила работы с продавцами в рамках предписания ФАС

OZON изменил правила работы с продавцами в рамках предписания ФАС - 27.05.2024, ПРАЙМ

OZON изменил правила работы с продавцами в рамках предписания ФАС

Ozon изменил правила работы с продавцами в рамках выданного в апреле предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, в том числе зафиксировав все... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T13:11+0300

2024-05-27T13:11+0300

2024-05-27T13:18+0300

ozon

фас рф

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Ozon изменил правила работы с продавцами в рамках выданного в апреле предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, в том числе зафиксировав все случаи, когда возможен отказ в заключении договора потенциальному продавцу, сообщили РИА Новости в компании."Взгляд антимонопольного органа необходим для сохранения прозрачных правил в отрасли. Мы с вниманием изучили требования регулятора и в установленные сроки изменили оферту для их соблюдения. К примеру, мы зафиксировали все случаи, когда можем отказать в заключении договора потенциальному продавцу, а также сократили список нарушений в контенте, за модерацию которых берём плату", - заявили там.В компании также подчеркнули, что в дальнейшем будут еще более внимательны при разработке правил платформы. РИА Новости направило запрос в ФАС.Ранее в апреле антимонопольная служба выдала компании предупреждение, ведомством были установлены признаки необоснованного отказа потенциальным продавцам, а также навязывание участия в акции. Кроме того, в действиях компании были установлены признаки необоснованного отказа в заключении договоров - потенциальным продавцам отказывали без объяснения причин.

https://1prime.ru/20240527/fas-848533201.html

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ozon, фас рф