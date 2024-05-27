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Путин анонсировал выход узбекистанских поставщков на Ozon

Путин анонсировал выход узбекистанских поставщков на Ozon - 27.05.2024, ПРАЙМ

Путин анонсировал выход узбекистанских поставщков на Ozon

Узбекистанские поставщики скоро смогут выйти на маркетплейс Ozon, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания совета регионов России и Узбекистана. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T17:26+0300

2024-05-27T17:26+0300

2024-05-27T17:26+0300

ozon

россия

узбекистан

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Узбекистанские поставщики скоро смогут выйти на маркетплейс Ozon, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания совета регионов России и Узбекистана.Российский лидер напомнил, что в прошлом году объем торговли поставщиков из среднеазиатской страны на Wildberries вырос на 93 процента, до 418 миллионов долларов."В ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой крупный российский маркетплейс Ozon", - добавил Путин.По его словам, свыше трех тысяч предприятий с российским участием работают в Узбекистане.

https://1prime.ru/20240527/rossiya-848554145.html

узбекистан

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ozon, россия, узбекистан, владимир путин