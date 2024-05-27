https://1prime.ru/20240527/panika-848545018.html

"Невротический спазм". СМИ сообщили о панике на Западе из-за хода Путина

"Невротический спазм". СМИ сообщили о панике на Западе из-за хода Путина - 27.05.2024, ПРАЙМ

"Невротический спазм". СМИ сообщили о панике на Западе из-за хода Путина

Перспективы дальнейшего развития российско-китайского альянса ввергли Запад в дикую панику. Сотрудничество двух стран знаменует собой крах так называемого... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T13:50+0300

2024-05-27T13:50+0300

2024-05-27T13:52+0300

политика

россия

китай

запад

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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Перспективы дальнейшего развития российско-китайского альянса ввергли Запад в дикую панику. Сотрудничество двух стран знаменует собой крах так называемого международного порядка, основанного на правилах. При этом о "браке по расчету" речи не идет, так как отношения Москвы и Пекина "выстроены на совесть". Об этом пишет Spiked.После визита президента России Владимира Путина с большой делегацией в Пекин на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, прошло уже больше недели, но СМИ стран Запада до сих пор находятся в состоянии невротического спазма. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно их утверждениям, альянс России и Китая ведет к “зловещему будущему” и символизирует “начало второй холодной войны”. Западные СМИ применяют к российско-китайским отношениям такие термины, как “Ось зла”, “Нечестивый союз”, который образовался ради общей цели: ниспровергнуть господствующую международную систему.По мнению авторов материала, указанные выше экзальтированные комментарии западных СМИ превратно толкуют истинную природу отношений двух стран, которые означают появление нового порядка, обособленного и динамично развивающегося.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

https://1prime.ru/20240526/katastrofa-848524020.html

китай

запад

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