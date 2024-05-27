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"Невротический спазм". СМИ сообщили о панике на Западе из-за хода Путина - 27.05.2024, ПРАЙМ
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"Невротический спазм". СМИ сообщили о панике на Западе из-за хода Путина
"Невротический спазм". СМИ сообщили о панике на Западе из-за хода Путина - 27.05.2024, ПРАЙМ
"Невротический спазм". СМИ сообщили о панике на Западе из-за хода Путина
Перспективы дальнейшего развития российско-китайского альянса ввергли Запад в дикую панику. Сотрудничество двух стран знаменует собой крах так называемого... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T13:50+0300
2024-05-27T13:52+0300
политика
россия
китай
запад
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Перспективы дальнейшего развития российско-китайского альянса ввергли Запад в дикую панику. Сотрудничество двух стран знаменует собой крах так называемого международного порядка, основанного на правилах. При этом о "браке по расчету" речи не идет, так как отношения Москвы и Пекина "выстроены на совесть". Об этом пишет Spiked.После визита президента России Владимира Путина с большой делегацией в Пекин на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, прошло уже больше недели, но СМИ стран Запада до сих пор находятся в состоянии невротического спазма. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно их утверждениям, альянс России и Китая ведет к “зловещему будущему” и символизирует “начало второй холодной войны”. Западные СМИ применяют к российско-китайским отношениям такие термины, как “Ось зла”, “Нечестивый союз”, который образовался ради общей цели: ниспровергнуть господствующую международную систему.По мнению авторов материала, указанные выше экзальтированные комментарии западных СМИ превратно толкуют истинную природу отношений двух стран, которые означают появление нового порядка, обособленного и динамично развивающегося.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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китай
запад
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россия, китай, запад
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, ЗАПАД
13:50 27.05.2024 (обновлено: 13:52 27.05.2024)
 
"Невротический спазм". СМИ сообщили о панике на Западе из-за хода Путина

Spiked: страны Запада бьют тревогу из-за союза России и Китая

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Перспективы дальнейшего развития российско-китайского альянса ввергли Запад в дикую панику. Сотрудничество двух стран знаменует собой крах так называемого международного порядка, основанного на правилах. При этом о "браке по расчету" речи не идет, так как отношения Москвы и Пекина "выстроены на совесть". Об этом пишет Spiked.
После визита президента России Владимира Путина с большой делегацией в Пекин на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, прошло уже больше недели, но СМИ стран Запада до сих пор находятся в состоянии невротического спазма.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Согласно их утверждениям, альянс России и Китая ведет к “зловещему будущему” и символизирует “начало второй холодной войны”. Западные СМИ применяют к российско-китайским отношениям такие термины, как “Ось зла”, “Нечестивый союз”, который образовался ради общей цели: ниспровергнуть господствующую международную систему.
По мнению авторов материала, указанные выше экзальтированные комментарии западных СМИ превратно толкуют истинную природу отношений двух стран, которые означают появление нового порядка, обособленного и динамично развивающегося.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 17:57
 
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