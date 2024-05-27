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Пострадавшим от паводка в Оренбурге выделят более полумиллиарда рублей - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Пострадавшим от паводка в Оренбурге выделят более полумиллиарда рублей
Пострадавшим от паводка в Оренбурге выделят более полумиллиарда рублей - 27.05.2024, ПРАЙМ
Пострадавшим от паводка в Оренбурге выделят более полумиллиарда рублей
Правительство России выделит более 576 миллионов рублей для оказания помощи жителям Оренбургской области, пострадавшим от весеннего паводка. Об этом сообщается... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T09:29+0300
2024-05-27T09:49+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Правительство России выделит более 576 миллионов рублей для оказания помощи жителям Оренбургской области, пострадавшим от весеннего паводка. Об этом сообщается на официальном сайте правительства."Средства поступят из резервного фонда правительства на предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка", — следует из сообщения кабмина.Отмечается, что данная сумма будет выделена из резервного фонда правительства, чтобы оказать финансовую помощь гражданам, потерявшим жилье.Ранее Оренбургской области уже было выделено пять миллиардов рублей на восстановление жилищно-коммунального хозяйства и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также 490 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим гражданам.В связи с паводком Оренбургская область была объявлена зоной чрезвычайной ситуации 4 апреля. Губернатор области Денис Паслер назвал наводнение самым сильным за всю историю Оренбургской области.
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россия, оренбург, паводок, новости
РОССИЯ, Оренбург, паводок, Новости, Кабмин
09:29 27.05.2024 (обновлено: 09:49 27.05.2024)
 
Пострадавшим от паводка в Оренбурге выделят более полумиллиарда рублей

Кабмин направит свыше 576 млн рублей на поддержку жителей Оренбургской области

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбургской области
Паводок в Оренбургской области - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Правительство России выделит более 576 миллионов рублей для оказания помощи жителям Оренбургской области, пострадавшим от весеннего паводка. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.
"Средства поступят из резервного фонда правительства на предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка", — следует из сообщения кабмина.
Отмечается, что данная сумма будет выделена из резервного фонда правительства, чтобы оказать финансовую помощь гражданам, потерявшим жилье.
Ранее Оренбургской области уже было выделено пять миллиардов рублей на восстановление жилищно-коммунального хозяйства и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также 490 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим гражданам.
В связи с паводком Оренбургская область была объявлена зоной чрезвычайной ситуации 4 апреля. Губернатор области Денис Паслер назвал наводнение самым сильным за всю историю Оренбургской области.
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