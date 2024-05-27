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Как увеличить пенсию за счет детей, чтобы всем хватило

Как увеличить пенсию за счет детей, чтобы всем хватило - 27.05.2024, ПРАЙМ

Как увеличить пенсию за счет детей, чтобы всем хватило

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий детям передавать свои пенсионные коэффициенты родителям, тем самым увеличивая их пенсию. Кто сможет это сделать,... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T02:02+0300

2024-05-27T02:02+0300

2024-05-27T02:02+0300

пенсии

эксклюзив

пенсионеры

пенсионные выплаты

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, позволяющий детям передавать свои пенсионные коэффициенты родителям, тем самым увеличивая их пенсию. Кто сможет это сделать, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Соответствующий законопроект с поправками в закон "О страховых пенсиях" подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Предполагается, что в год можно будет передать не более двух коэффициентов из расчета по одному коэффициенту каждому родителю, либо единственному родителю в полном объеме.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо мнению юриста, в сегодняшних условиях любая возможность помочь пожилым людям увеличить размер пенсии заслуживает внимания.“Однако при более детальном рассмотрении инициативы необходимо учитывать текущие реалии - средний размер заработной платы в регионах и все еще сохраняющийся серый сегмент зарплат”, - говорит Соловьев.Дело в том, что максимумом "для упорно работающего россиянина" является накопление не более 10 пенсионных коэффициентов в год. При этом его ежемесячный доход должен превышать 185 тысяч рублей.Соответственно, с зарплатой в 40-50 тысяч рублей в месяц человеку придется трудиться только для того, чтобы помочь повысить коэффициенты для родителей. А вот создать условия для своей достойной старости вряд ли получится, считает эксперт. Поэтому не стоит ожидать повсеместного и широкого применения данной нормы."С другой стороны, постепенное внедрение инициативы может положительно сказаться на выводе из тени доходов россиян, снижения сегмента выплаты всей или части зарплаты в конвертах", - заключил Соловьев.В то же время в пресс-службе СФР напоминают, что взносы на пенсии, согласно правилам обязательного пенсионного страхования, формируют и уплачивают работодатели. При этом существует ряд случаев, когда человек может сам делать взносы на пенсию. Например, когда он работает за границей, но хочет, чтобы пенсия в России продолжала формироваться, или чтобы формировать пенсию близкого человека, который нигде не работает.

https://1prime.ru/20240508/pensiya--847983578.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсии, эксклюзив, пенсионеры, пенсионные выплаты