https://1prime.ru/20240527/pensiya-848499223.html
Как увеличить пенсию за счет детей, чтобы всем хватило
Как увеличить пенсию за счет детей, чтобы всем хватило - 27.05.2024, ПРАЙМ
Как увеличить пенсию за счет детей, чтобы всем хватило
В Госдуму внесли законопроект, позволяющий детям передавать свои пенсионные коэффициенты родителям, тем самым увеличивая их пенсию. Кто сможет это сделать,... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T02:02+0300
2024-05-27T02:02+0300
2024-05-27T02:02+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, позволяющий детям передавать свои пенсионные коэффициенты родителям, тем самым увеличивая их пенсию. Кто сможет это сделать, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Соответствующий законопроект с поправками в закон "О страховых пенсиях" подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Предполагается, что в год можно будет передать не более двух коэффициентов из расчета по одному коэффициенту каждому родителю, либо единственному родителю в полном объеме.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо мнению юриста, в сегодняшних условиях любая возможность помочь пожилым людям увеличить размер пенсии заслуживает внимания.“Однако при более детальном рассмотрении инициативы необходимо учитывать текущие реалии - средний размер заработной платы в регионах и все еще сохраняющийся серый сегмент зарплат”, - говорит Соловьев.Дело в том, что максимумом "для упорно работающего россиянина" является накопление не более 10 пенсионных коэффициентов в год. При этом его ежемесячный доход должен превышать 185 тысяч рублей.Соответственно, с зарплатой в 40-50 тысяч рублей в месяц человеку придется трудиться только для того, чтобы помочь повысить коэффициенты для родителей. А вот создать условия для своей достойной старости вряд ли получится, считает эксперт. Поэтому не стоит ожидать повсеместного и широкого применения данной нормы."С другой стороны, постепенное внедрение инициативы может положительно сказаться на выводе из тени доходов россиян, снижения сегмента выплаты всей или части зарплаты в конвертах", - заключил Соловьев.В то же время в пресс-службе СФР напоминают, что взносы на пенсии, согласно правилам обязательного пенсионного страхования, формируют и уплачивают работодатели. При этом существует ряд случаев, когда человек может сам делать взносы на пенсию. Например, когда он работает за границей, но хочет, чтобы пенсия в России продолжала формироваться, или чтобы формировать пенсию близкого человека, который нигде не работает.
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пенсии, эксклюзив, пенсионеры, пенсионные выплаты
Пенсии, Эксклюзив, пенсионеры, пенсионные выплаты
Как увеличить пенсию за счет детей, чтобы всем хватило
Юрист Соловьев: поделиться пенсией с родителями смогут люди с хорошей зарплатой
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, позволяющий детям передавать свои пенсионные коэффициенты родителям, тем самым увеличивая их пенсию. Кто сможет это сделать, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Соответствующий законопроект с поправками в закон "О страховых пенсиях" подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Предполагается, что в год можно будет передать не более двух коэффициентов из расчета по одному коэффициенту каждому родителю, либо единственному родителю в полном объеме.
По мнению юриста, в сегодняшних условиях любая возможность помочь пожилым людям увеличить размер пенсии заслуживает внимания.
“Однако при более детальном рассмотрении инициативы необходимо учитывать текущие реалии - средний размер заработной платы в регионах и все еще сохраняющийся серый сегмент зарплат”, - говорит Соловьев.
Дело в том, что максимумом "для упорно работающего россиянина" является накопление не более 10 пенсионных коэффициентов в год. При этом его ежемесячный доход должен превышать 185 тысяч рублей.
Соответственно, с зарплатой в 40-50 тысяч рублей в месяц человеку придется трудиться только для того, чтобы помочь повысить коэффициенты для родителей. А вот создать условия для своей достойной старости вряд ли получится, считает эксперт. Поэтому не стоит ожидать повсеместного и широкого применения данной нормы.
Как накопить на вторую пенсию: пошаговая инструкция
"С другой стороны, постепенное внедрение инициативы может положительно сказаться на выводе из тени доходов россиян, снижения сегмента выплаты всей или части зарплаты в конвертах", - заключил Соловьев.
В то же время в пресс-службе СФР напоминают, что взносы на пенсии, согласно правилам обязательного пенсионного страхования, формируют и уплачивают работодатели. При этом существует ряд случаев, когда человек может сам делать взносы на пенсию. Например, когда он работает за границей, но хочет, чтобы пенсия в России продолжала формироваться, или чтобы формировать пенсию близкого человека, который нигде не работает.