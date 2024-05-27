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В ГД внесут проект о досрочной пенсии педагогам среднего профобразования - 27.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240527/pensiya-848530952.html
В ГД внесут проект о досрочной пенсии педагогам среднего профобразования
В ГД внесут проект о досрочной пенсии педагогам среднего профобразования - 27.05.2024, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о досрочной пенсии педагогам среднего профобразования
Депутаты фракции ЛДПР внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект о досрочном выходе на пенсию для преподавателей среднего профессионального образования. Об... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T09:01+0300
2024-05-27T10:08+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Депутаты фракции ЛДПР внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект о досрочном выходе на пенсию для преподавателей среднего профессионального образования. Об этом агентству РИА Новости заявил глава комитета ГД по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов."Вносим (проект - ред.) сегодня", — сообщил собеседник агентства.Изменения предлагается внести в Федеральный закон "О страховых пенсиях". По действующему законодательству, право на досрочное пенсионное обеспечение имеют лица с минимальным стажем педагогической деятельности 25 лет в организациях для детей.Однако, возраст выпускников общеобразовательных учреждений, поступающих в средние профессиональные учебные заведения, увеличился, что снизило долю детей до 18 лет, обучающихся в профессиональных училищах и в учебных заведениях среднего профессионального образования.Так, педагоги данных учебных заведений не набирают стаж педагогической работы и не имеют права на досрочное пенсионное обеспечение. Инициаторы законопроекта хотят предоставить таким преподавателям возможность выходить на пенсию досрочно, независимо от возраста обучающихся.
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россия, госдума, пенсии, новости
Экономика, РОССИЯ, Госдума, Пенсии, Новости
09:01 27.05.2024 (обновлено: 10:08 27.05.2024)
 
В ГД внесут проект о досрочной пенсии педагогам среднего профобразования

Депутат Нилов: ЛДПР предложили ввести досрочную пенсию педагогам среднего профобразования

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Депутаты фракции ЛДПР внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект о досрочном выходе на пенсию для преподавателей среднего профессионального образования. Об этом агентству РИА Новости заявил глава комитета ГД по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.
"Вносим (проект - ред.) сегодня", — сообщил собеседник агентства.
Изменения предлагается внести в Федеральный закон "О страховых пенсиях". По действующему законодательству, право на досрочное пенсионное обеспечение имеют лица с минимальным стажем педагогической деятельности 25 лет в организациях для детей.
Однако, возраст выпускников общеобразовательных учреждений, поступающих в средние профессиональные учебные заведения, увеличился, что снизило долю детей до 18 лет, обучающихся в профессиональных училищах и в учебных заведениях среднего профессионального образования.
Так, педагоги данных учебных заведений не набирают стаж педагогической работы и не имеют права на досрочное пенсионное обеспечение. Инициаторы законопроекта хотят предоставить таким преподавателям возможность выходить на пенсию досрочно, независимо от возраста обучающихся.
О пенсии необходимо задуматься заранее - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
Как увеличить пенсию за счет детей, чтобы всем хватило
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ЭкономикаРОССИЯГосдумаПенсииНовости
 
 
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